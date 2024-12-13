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Güney Sudan'da Kolera Salgını: 60 Ölü, 6 Bin Vaka

Güney Sudan'da 28 Ekim'den itibaren kolera salgını nedeni ile 60 kişi yaşamını yitirdi, vaka sayısı ise 6 bini geçti.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 23:33
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 23:33
Güney Sudan'da Kolera Salgını: 60 Ölü, 6 Bin Vaka

Güney Sudan'da Kolera Tehlikesi Büyüyor

Güney Sudan Enformasyon ve İletişim Bakanı Michael Makuei Lueth, 28 Ekim'den bu yana ülkede süregelen kolera salgını nedeniyle toplam 60 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Vaka Sayıları Endişe Verici

Bakan Lueth, Güney Sudan'daki kolera vaka sayısının 6 binden fazla olduğunu belirtti. Bu durum, ülkede salgının hızla yayıldığını göstermekte.

Mülteciler Arasında Yaygınlık Artıyor

Kolera salgınının özellikle bizimle birlikte savaş halindeki Sudan'dan kaçan mülteciler arasında yaygın olduğunu aktaran Lueth, bu durumu kontrol altına almak için çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

Aşılama Çalışmaları Devam Ediyor

Güney Sudan hükümeti, 10 Aralık’da Birleşmiş Milletler işbirliği ile kolera vakalarındaki artışa karşı bir aşılama programı başlatmıştı. Bu program gecikmeden müdahale ederek hastalığın yayılmasını önlemeyi hedefliyor.

Sudan'daki Durum

Öte yandan, komşu Sudan'da 12 Ağustos'tan itibaren kolera salgını ilan edilmiş ve vaka sayısının 46 bini aştığı bildirildi. Sudan'daki savaş nedeniyle Güney Sudan'a sığınanların sayısının ise yaklaşık 880 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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