Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Güney Sudan'da artan şiddet olayları sonrası 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı getirildi.

Yayın Tarihi: 17.01.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 17.01.2025 19:55
Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Güney Sudan'da Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi

Güney Sudan, dün düzenlenen protestolar sırasında yaşanan şiddet ve yağmalama olaylarının ardından, gece saat 18.00 ile 06.00 arasında sokağa çıkma yasağı ilan etti. Yasak, güvenliği sağlamak ve kamu mallarını korumak amacıyla getirildi.

Polisten Açıklama

Polis Şefi Abraham Peter Manyuat, devlet televizyonunda yaptığı açıklamada, yasağın ikinci bir emre kadar süreceğini duyurdu. Manyuat, akşam saatlerinde düzenlenen protestoların Sudan'daki olaylarla bağlantılı olmadığını, aksine suçlular tarafından organize edildiğini belirtti. Güvenliğin sağlanması adına halk ve polis arasında işbirliği çağrısında bulundu.

Hizmetler ve Güvenlik Önlemleri

Yasağın uygulanması sırasında yerleşim yerlerindeki eczaneler ve küçük marketlerin 24 saat açık kalacağı, ancak ana market ve depoların, yağmalanma veya yakma girişimlerine karşı kapalı olacağı bildirildi. Manyuat, vatandaşlara suç faaliyetlerini güvenlik güçlerine rapor etme çağrısı yaptı.

Olayların Sonuçları

Olaylarda en az 3 kişinin öldüğü ve 7 kişinin yaralandığı belirtiliyor. Ayrıca, Sudanlılara ait 3 evin yakıldığı iddia edilmektedir. Sosyal medyada ordu mensuplarının ve müttefik güçlerin Güney Sudanlılara karşı şiddet eylemlerinde bulunduğuna dair iddialar söz konusu. Sudan ordusu, bu olayların münferit olduğunu ve durum hakkında soruşturmalar başlattığını açıkladı.

Uluslararası Tepkiler

Bu gelişmeler, çatışmalar nedeniyle Güney Sudan'a geçen yüz binlerce Sudanlının güvenliği konusunda endişelere yol açtı. Güney Sudan Dışişleri Bakanlığı, Sudan büyükelçisini konuya ilişkin olarak bu hafta başında çağırdı. Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit ise halkı sükunete davet etti.

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