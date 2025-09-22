Güney Sudan: Riek Machar 'Vatana İhanet' Suçlamasıyla Mahkemede

Görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar ve 7 sanık 'vatana ihanet' iddiasıyla Juba'da hakim karşısına çıktı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 20:08
Güney Sudan'da Riek Machar ve 8 sanığın yargılanmasına başlandı

Güney Sudan'da görevden uzaklaştırılan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Riek Machar'ın da aralarında bulunduğu 8 sanığın "vatana ihanet" ve diğer suçlamalarla yargılanmalarına ilişkin davanın ilk duruşması Juba'da yapıldı.

Duruşma ve savunma

Devlet televizyonunda yayınlanan mahkeme görüntülerinde, mart ayından bu yana ev hapsinde bulunan Machar ilk kez duruşmada görüldü. Machar'ın avukatı Geri Raimondo Legge, mahkemenin "anayasal olmayan, hukuksuz, yasalara aykırı ve geçersiz" olduğunu öne sürdü.

Legge, mahkemeden Machar'ın derhal görevine iadesini ve suçsuz yere tutuklandıklarını iddia ettiği diğer 7 kişinin serbest bırakılmasını talep etti.

Nasir saldırısı ve gözaltılar

Olayların gerginleşmesine sebep olan gelişme, çoğunluğu Machar ile aynı kabileden olan Nuer mensuplarından oluşan Beyaz Ordu adlı milis gücün şubat ayında ülkenin kuzeyindeki Yukarı Nil eyaletinin Nasir şehrine saldırması oldu. Bu saldırının ardından, Machar'ın liderliğindeki ana muhalefet partisi Güney Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Muhalefet (SPLM-IO)ten bazı general ve bakanlar gözaltına alındı. Ardından 26 Mart tarihinde Machar ev hapsine çarptırıldı.

Suçlamalar ve görevden uzaklaştırma

Yetkililer, 11 Eylül tarihinde Machar'ın da aralarında bulunduğu 21 şüphelinin "vatana ihanet, terör ve insanlığa karşı suçlar" gibi suçlamalarla yargılanacağını duyurdu ve Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit, Machar'ı görevden uzaklaştırdı.

Tarihi arka plan

Dünyanın en genç ülkesi Güney Sudan, 2011 yılında yapılan referandumla Sudan'dan ayrılarak bağımsızlığını ilan etti. Ülke, Cumhurbaşkanı Salva Kiir Mayardit'in 16 Aralık 2013'te yardımcısı Riek Machar'ı "darbe teşebbüsü" iddiasıyla görevden almasının ardından iç savaşa sürüklenmişti.

Uzun yıllar süren çatışmanın ardından taraflar 2018 ve 2022'de barış anlaşmaları imzalasa da, ülke genelinde kamu düzeni ve güvenlik sorunları ile farklı kabileler arasında zaman zaman şiddet olayları yaşanmaya devam ediyor. Barış anlaşmalarının ardından Machar görevine geri dönmüştü.

