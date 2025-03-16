Güngören'de İnşaat Alanında Toprak Kayması İnceleniyor

Güngören'de İnşaat Alanındaki Toprak Kayması Olayı

İstanbul'un Güngören ilçesinde, Mareşal Çakmak Mahallesi Şinasi Sokak'taki bir inşaat alanında sabah saatlerinde toprak kayması meydana geldi. Yetkililer, olayla ilgili incelemeler başlattı.

Kötü Etkiler ve Ekiplerin Müdahalesi

Toprak kayması sonucu, inşaat sahasının yanında bulunan özel bir kreşin arka bahçesinde çökme oluşurken, 6 katlı bir binada da çatlaklar belirlendi. Daire sakinlerinin olayı yetkililere bildirmesinin ardından polis ve belediye ekipleri derhal bölgeye intikal etti.

Tahliye İşlemi Yapılmadı

Çatlakların bulunduğu belirtilen binada, tahliye işlemi gerçekleştirilmediği öğrenildi. Ekiplerin bölgede yürüttüğü inceleme ve çalışmalar ise devam ediyor.