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Güngören'de İş Yerinde Patlama Anı Güvenlik Kamerasında

Güngören’de bir iş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kameralarınca kaydedildi. Olayda can kaybı yok, maddi hasar var.

Yayın Tarihi: 28.05.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 28.05.2025 11:20
Güngören'de İş Yerinde Patlama Anı Güvenlik Kamerasında

Güngören'de Patlama: Güvenlik Kamerası Kaydetti

İstanbul'un Güngören ilçesinde, Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir lazer kesim iş yerinde meydana gelen patlama, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Patlama, sabah saatlerinde lazer makinesine ait bir tüpte bilinmeyen bir nedenle gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Patlama sonrası, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Neyse ki, patlama neticesinde herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı. Ancak, iş yerinin camları kırıldı ve içerideki eşyalar etrafa saçıldı. Patlamanın etkisiyle çevredeki bazı iş yerleri ve apartmanlarda da hasar meydana geldi.

Patlama Anı Kamera ile Kaydedildi

Patlama anına ait görüntüler, çevredeki iş yerlerinde bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Bu çekimlerde, patlama anı ile sonrasında ortaya çıkan duman yer alıyor. Ayrıca, vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerde patlamanın etkisiyle etrafa saçılan parçalar ile içeriden yükselen duman dikkat çekiyor.

Güngören Belediyesi Zabıta ekipleri, olay yerinde incelemelerde bulunarak, gerekli önlemleri aldı.

Güngören'de Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir iş yerinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen...

Güngören'de Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir iş yerinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çevredeki bazı iş yeri ve apartmanlarda hasar oluştu.

Güngören'de Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir iş yerinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen...

Güngören'de Sanayi Mahallesi Saadet Sokak'taki bir iş yerinde sabah saatlerinde, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, çevredeki bazı iş yeri ve apartmanlarda hasar oluştu.

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