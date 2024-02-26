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Güngören'de korku dolu anlar: Kaldırım çöktü 3 kişi açılan çukura düştü

Güngören’de kaldırım aniden çökünce yolda yürüyen 3 kişi, bir kadın, bir erkek ve bir çocuk, açılan çukura düştü ve yaralandı. Çevredeki vatandaşlar yaralıları çukurdan kurtardı. Çöken kaldırımın bitişiğindeki bina ise güvenlik gerekçesiyle boşaltıldı.

Yayın Tarihi: 26.02.2024 15:41
Güncelleme Tarihi: 26.02.2024 15:41
Güngören'de korku dolu anlar: Kaldırım çöktü 3 kişi açılan çukura düştü

Güven Mahallesi’nde dün saat 15.30 civarında kaldırım çöktü. Yolda yürüyen bir kadın, bir erkek ve bir çocuk, oluşan çukura düşerek yaralandı.

Güngören’de kaldırım çökünce yolda yürüyen bir kadın, bir erkek ve bir çocuk çukura düşerek yaralandı. Olay yerine gelen itfaiye, sağlık, polis ve zabıta ekipleri yaralıları çukurdan çıkardı ve hastaneye kaldırdı. Yaralıların hayati tehlikesi olmadığı belirtildi. Çöken kaldırımın bitişiğindeki bina ise güvenlik nedeniyle boşaltıldı. Binanın durumunu belirlemek için karot örneği alınacak.

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