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Güngören'de Tekstil Atölyesinde Patlama: Hasar Var

Güngören'deki kumaş yıkama atölyesinde buhar jeneratöründe meydana gelen patlama hasara yol açtı, can kaybı ve yaralanma yok.

Yayın Tarihi: 17.06.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 17.06.2025 14:16
Güngören'de Tekstil Atölyesinde Patlama: Hasar Var

Güngören'de Tekstil Atölyesinde Patlama Olayı

İstanbul'un Güngören ilçesinde bulunan kumaş yıkama atölyesinde buhar jeneratöründe meydana gelen patlama, iş yerinde önemli hasara neden oldu. Olay, Sanayi Mahallesi Sancaklı Caddesi'ndeki üç katlı iş yerinin giriş katında gerçekleşti.

Olayın Gelişimi

Patlama sonrası hemen bildirim yapılarak olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı; ancak atölyede gözle görülür bir hasar oluştu.

Yetkililer, olayla ilgili detaylı inceleme başlatarak patlamanın nedenini araştırıyor.

Güngören'de kumaş yıkama atölyesinin buhar jeneratöründe meydana gelen patlama, iş yerinde hasara...

Güngören'de kumaş yıkama atölyesinin buhar jeneratöründe meydana gelen patlama, iş yerinde hasara yol açtı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

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