Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüş Yolunda Hüzün Yaşıyor

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçiler, Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan dönüş yapıyor. Ayrılığın hüznü yüzlerinden okunuyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2025 15:17
Güncelleme Tarihi: 08.08.2025 15:17
Gurbetçiler Türkiye'ye Dönüş Yolunda Hüzün Yaşıyor

Gurbetçilerin Dönüş Yolu Başladı

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan yerlerin başında gelen Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı, gurbetçilerin sevgiyle geldikleri anavatanlarından ayrılırken yaşadıkları hüzünle dolup taşıyor.

Ayrılığın Hüzünlü Anları

Çıkış için sınır kapısında sıraya giren gurbetçiler, pasaport işlemlerinin ardından yaşadıkları ülkenin yolunu tutuyor. Belçika'ya dönen Süleyman Yıldız, Türkiye'de ailesi ve sevdikleriyle geçirdiği güzel tatilin ardından ayrılmanın zorluğunu hissettiğini belirtiyor: "Gelirken memleket özlemi, akrabalara sevgi ve hasretle geliyoruz. Dönerken burukluk yaşıyoruz. Önümüzdeki seneyi iple çekeceğiz. Bir yıl sonra tekrar memleket hasretimizi gidermek için yola çıkacağız."

Almanya'da yaşayan Ertuğrul Polat ise Türkiye'ye dönmenin hüznünü yaşadığını ifade etti. "Geldiğimizde Türk bayrağını görmek, ezan sesini duymak çok ayrı bir duygu. Türkiye'de güzel bir tatil geçirdik. Şimdi dönüyoruz, hüzünlüyüz. İnşallah seneye yine geleceğiz." şeklinde konuştu.

Hasretin Ağırlığı

Almanya'ya dönen Okay Kınık ise taşıdıkları en ağır yükün hasret olduğunu belirtti. "Geride ailemizi ve sevdiklerimizi bıraktık, içimizde burukluk var. Çalıştığımız yere mecburen dönüyoruz. Yurt dışında aile hasreti çekiyoruz." dedi. Selcan Kınık tatilin dolu dolu geçtiğini, memlekette olmanın ise anlatılmaz bir his olduğunu anlattı.

Ailesiyle birlikte Belçika'ya dönen Selda Türkoğlu ise heyecanla geldikleri Türkiye'den hüzünle ayrıldıklarını ifade etti. Bu yıl geçirdikleri tatil, onları bir sonraki gelişlerine daha da motive ediyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, sevinçle geldikleri anavatanlarından hüzünle ayrılıyor.

Yıllık izinlerini Türkiye'de geçiren gurbetçilerin yaşadıkları ülkelere dönüşleri devam ediyor. Türkiye'ye giriş ve çıkışta en çok kullanılan Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen gurbetçiler, sevinçle geldikleri anavatanlarından hüzünle ayrılıyor.

