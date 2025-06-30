DOLAR
39,76 0,5%
EURO
46,59 0,96%
ALTIN
4.199,17 -0,05%
BITCOIN
4.279.709,64 -0,18%

Gurbetçiler Türkiye'ye Yol Aldı: Vatan Hasreti İle Dolu Bir Seyahat

Gurbetçiler, yıllık izinlerini geçirmek için Türkiye'ye akın ediyor. Özlem ve mutluluk dolu anlar yaşanıyor.

Yayın Tarihi: 30.06.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 30.06.2025 11:47
Gurbetçiler Türkiye'ye Yol Aldı: Vatan Hasreti İle Dolu Bir Seyahat

Gurbetçiler Türkiye'ye Kavuşmanın Mutluluğunu Yaşıyor

Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, yolculuklarının ardından Avrupa sınırındaki sınır kapılarından birini kullanarak yurda ulaşıyor.

İşlemleri yapıldığı sırada gurbetçileri karşılayan İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü personeli, Edirne'deki turizm ve konaklama tesislerine ait tanıtım broşürleri ve bilgilendirici materyaller dağıtıyor. Gurbetçiler, işlemlerinin ardından memleketlerinin yolunu tutuyor.

"Bir Ay Türkiye'de Geçirmek İçin Bekliyoruz"

Fransa'dan gelen Hasan Yiğit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1997'den bu yana gurbette yaşadığını belirtti. Çalışmak için memleketi Gaziantep'ten ayrıldığını söyleyen Yiğit, "Yurdumdan ayrıldığım günden beri özlem çekiyorum. Orada sabah kalkıyoruz robot gibi işe gidiyoruz, akşam eve geliyoruz. Bir yıl boyunca bir ay Türkiye'de geçirmek için bekliyoruz. Türkiye'de geçireceğimiz bir ay bize bir yıllık enerji veriyor. Dilimiz Türkçe dönüyor ya o bize yetiyor, mutluluk veriyor." dedi.

Yiğit, Kapıkule'ye ulaştığı gibi fotoğraf çekip Fransa'daki arkadaşlarına gönderdiğini dile getirdi.

Oğlu Mehmet Yiğit de vatana kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını anlattı. Sınır kapısını görünce yol yorgunluğunun hafiflediğini ifade eden Yiğit, "Gaziantep'e ulaşınca tamamen rahatlayacağız. Tatilde aile ve hasta ziyaretleri yapacağız. Gurbette yaşamak zor ama alıştıktan sonra her şey rayına oturuyor." diye konuştu.

"En Çok Bayramları Özlüyor İnsan"

Fransa'dan Nevşehir'e giden Mücahit Can ise gurbette her zaman özlem içerisinde yaşadıklarını anlattı. Günlerin buruk geçtiğini dile getiren Can, "Bayramlar özellikle çok zor geçiyor. İzin alabiliriz ancak yevmiyemizi kesiyorlar. Burada olduğumuz zaman aileler bir araya geliyor, toplanıyorsunuz bütün kardeşler, anne baba kalabalık oluyor. En çok bayramları özlüyor insan." dedi.

Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Yaşadıkları...

Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, yolculuklarının ardından Avrupa sınırındaki sınır kapılarından birini kullanarak yurda ulaşıyor.

Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Yaşadıkları...

Gurbetçilerin tatil sezonunun başlamasıyla Türkiye'ye gelişleri devam ediyor. Yaşadıkları ülkelerden yıllık izinlerini geçirmek için yola çıkan gurbetçiler, yolculuklarının ardından Avrupa sınırındaki sınır kapılarından birini kullanarak yurda ulaşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'daki Orman Yangınına Hızlı Müdahale Başladı
2
Tekirdağ'da Şantaj Operasyonu: 4 Tutuklama
3
Aydın Sultanhisar'da Ziraat Alanında Yangın Çıktı
4
Kırıkkale'de Minibüs ile Ticari Araç Çarpıştı: 6 Yaralı
5
Kırgızistan'da KGAÖ Dışişleri Bakanları Toplantısı Gerçekleştirildi
6
Erzurum'da Eşini Bıçakla Yaralayan Koca Gözaltına Alındı
7
İzmir'deki Yangın Galericiler Sitesinde Büyüken Hasar Ortaya Çıktı

Türkiye'de Hava Değişiyor: Sağanak Yağışlar ve Sıcaklık Düşüşü Bekleniyor!

47 İlde Orman Giriş Yasağı Başladı: Ekim'e Kadar Sürecek

Halk Ekmek Fiyatlarına Yüzde 43 Zam!

Türkiye'de Euro ile Maaş Dönemi: 4.000 Euro ve Aile Desteği Geliyor!

ÖTV Artışı Akaryakıt Fiyatlarını Vuracak: Gözler Erdoğan'a Çevrildi

TOKİ'den Kiralık Ev Müjdesi: Başvurular Ne Zaman Başlıyor?

Finansbank'tan Rekor Hamle: Günlük Para Çekme Limiti 50.000 TL!

Ankara'da Ücretsiz Ulaşım Desteği: Hafta Sonu Karar açıklandı

İzmir'de Emekçilere Gece Gece Yüzde 30 Zam

Karadeniz'de Denize Giriş Yasaklandı: Tatilciler Dikkat!

Yaz Ortasında Kar Yağışı Uyarısı: Meteoroloji'den Şaşırtan Açıklama

Seyahatsever 2025 Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Ücretsiz Türkiye Turu Fırsatı!