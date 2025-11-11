Gürcistan Bakanı Geladze, Türkiye'ye Ait C-130'un Düştüğü Kakheti'ye Gitti

Gela Geladze, Türkiye'ye ait C-130’un düştüğü Kakheti bölgesine giderek arama-kurtarma ve soruşturma çalışmalarını yerinde takip etti.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 19:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 19:11
Gürcistan Bakanı Geladze, Türkiye'ye Ait C-130'un Düştüğü Kakheti'ye Gitti

Gürcistan Bakanı Geladze, Türkiye'ye Ait C-130'un Düştüğü Kakheti'ye Gitti

Arama-kurtarma ve soruşturma çalışmalarını yerinde takip etti

Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının düştüğü Kakheti bölgesine geldi.

Uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan'da düştüğü bildiriliyor. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına ekipler sevk edilmiş durumda.

Bakan Geladze'ye birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet müdürleri eşlik etti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunduğunu açıkladı.

Arama-kurtarma ve soruşturma faaliyetleri bölgedeki ekiplerce devam ediyor.

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI GELADZE, TÜRKİYE'YE AİT ASKER KARGO UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ...

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI GELADZE, TÜRKİYE'YE AİT ASKER KARGO UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ BÖLGEDE

GÜRCİSTAN İÇİŞLERİ BAKANI GELADZE, TÜRKİYE'YE AİT ASKER KARGO UÇAĞININ DÜŞTÜĞÜ...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da motosiklet sürücüsü kırmızı ışıkta patinaj yapıp lastik yaktı
2
Antalya'da eski Aksu başkan adayı davasında yaralının sözleri: 'Vay babuş vay, çok acıyor'
3
Nevşehir'de Çatı Yangını Söndürüldü: İş Yeri Sahibi ile Kiracı Arasında Kavga
4
Araştırma: Amazon Türkiye İndirimlerine Güven ve Fiyat Karşılaştırması Öne Çıkıyor
5
Muş'ta Bağlar'da 8 km'lik Sonbahar Doğa Yürüyüşü — Genç Adımlar Derneği
6
Bayrampaşa'da İnşaat Alanında Toprak Kayması: İş Makinesi Devrildi
7
Kadir Canpolat'ın Cenazesi Erzurum'da Defnedildi

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Kararı ve Gecikmeler