Gürcistan Bakanı Geladze, Türkiye'ye Ait C-130'un Düştüğü Kakheti'ye Gitti

Arama-kurtarma ve soruşturma çalışmalarını yerinde takip etti

Gela Geladze, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının düştüğü Kakheti bölgesine geldi.

Uçağın Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüşü sırasında Gürcistan'da düştüğü bildiriliyor. Bölgedeki arama-kurtarma çalışmalarına ekipler sevk edilmiş durumda.

Bakan Geladze'ye birinci yardımcısı Roni Mesxi, Kakheti Valisi Giorgi Aladaşvili ve bakanlığın ilgili hizmet müdürleri eşlik etti.

Gürcistan İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, arama-kurtarma ekiplerinin olay yerinde olduğu ve Türkiye tarafıyla işbirliği içinde soruşturma faaliyetlerinin sürdüğü belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelmek üzere havalanan ve Gürcistan'da düşen askeri kargo uçağında uçuş ekibi dahil 20 personel bulunduğunu açıkladı.

Arama-kurtarma ve soruşturma faaliyetleri bölgedeki ekiplerce devam ediyor.

