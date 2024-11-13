DOLAR
34,34 0,12%
EURO
36,41 0,35%
ALTIN
2.870,04 0,08%
BITCOIN
3.171.787,8 -3,11%

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: İklim Değişikliği Ciddi Sonuçlar Doğuruyor

Gürcistan Başbakanı Kobakhidze, iklim değişikliğinin yarattığı tehditler üzerine konuştu ve küresel çabaların önemi vurguladı.

Yayın Tarihi: 13.11.2024 17:49
Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 17:49
Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: İklim Değişikliği Ciddi Sonuçlar Doğuruyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle ülkesinin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Kobakhidze, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlara karşı mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Kobakhidze, dünya genelinde yaşanan savaş ve çatışmaların insani krizlere yol açmakla kalmayıp, iklim değişikliğiyle mücadeledeki küresel çabaların da yavaşlamasına neden olduğunu ifade etti. İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak buzulların hızla erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi sorunların gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi. "Maalesef Gürcistan da bir istisna değil ve iklim değişikliğinin ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya," dedi.

Küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede ülkelerin, 2030'a kadar küresel sera gazı emisyonlarını yarıya indirme taahhüdüne sadık kalmasının kritiklik taşıdığına değinen Kobakhidze, "Paris Anlaşması'nın belirlediği gibi, küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlamak istiyorsak bu hedefe ulaşmak gerekiyor" diye belirtti.

İklim kriziyle mücadele konusunda Tiflis yönetimi olarak önemli adımlar atmaya başladıklarını vurgulayan Kobakhidze, ülkesinin Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde devam eden işgal sorunları nedeniyle Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinde bu konuda çalışmalarının imkânsız hale geldiğini belirtti.

Bakü'de düzenlenen konferansın etkili sonuçlar vermesine yönelik Azerbaycan'a destek verdiklerini de aktaran Kobakhidze, "Güney Kafkasya bölgesini, hep birlikte fırsatlar ve başarı bölgesine dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Azdavay Belediye Başkanı Osman Nuri Civelek'in Cenazesi Defnedildi
2
Rusya, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile İşbirliğini Güçlendiriyor
3
Kılıç ve Jones, Türkiye-ABD Ticari İlişkilerini Görüştü
4
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Nuri Demirağ'ı Anma Mesajı Yayınladı
5
İBB Meclisinde 'Yenidoğan Çetesi' Tartışmaları Alevlendi
6
Almanya'da Merz, AfD ile İşbirliği Yapmayacağını Açıkladı
7
Bingöl'de Kent Park Projesi İçin Protokol İmzalandı

Uyarı geldi! 27.900 TL kredi kartı aidatları geri ödenecek mi?

Kasım’da emekliye 18.000 TL özel ödeme! Tek seferlik verilecek

Elektrik ve doğalgazda yüzde 20- 30'a varan düşüş açıklandı

Alışveriş düzenlemelerinde yeni karar! 3 bin lira alışveriş yapanlar dikkat!

Gıda güvenliğine bir darbe daha! Bu sefer zebra eti vakası duyuluyor

Evim yok diyene devletten 500.000 TL hibe! O kişilerin acilen başvurması gerekiyor

Kasım ayında promosyonlar coştu da coştu! EN yüksek ödemeler bu ay yapılıyor

Ya o... Ya bu... Asgari ücret zammı ikisinden biri olacak

Son 2 ay... Hesaplara toplam 2500 TL ödeme yapılacak

Maaş zammı bekleyenler müjde! Asgari ücret zammı ile yemek ücretlerinde de dev artış kapıda!

Elektrik ve doğalgaz faturalarında yeni devrim! Yüzde 60’ını devlet karşılayacak

Sabah sabah yüzde 40 zam açıklaması! İkramiyeler de artacak