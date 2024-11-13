Gürcistan Başbakanı Kobakhidze: İklim Değişikliği Ciddi Sonuçlar Doğuruyor

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, iklim değişikliğinin artan etkileri nedeniyle ülkesinin ciddi sonuçlarla karşı karşıya kaldığını dile getirdi. Kobakhidze, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 29. Taraflar Konferansı'nda (COP29) yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin getirdiği sonuçlara karşı mücadelenin önemine vurgu yaptı.

Kobakhidze, dünya genelinde yaşanan savaş ve çatışmaların insani krizlere yol açmakla kalmayıp, iklim değişikliğiyle mücadeledeki küresel çabaların da yavaşlamasına neden olduğunu ifade etti. İklim değişikliğiyle bağlantılı olarak buzulların hızla erimesi ve deniz seviyesinin yükselmesi gibi sorunların gelişmekte olan ülkelerin ekonomileri için ciddi tehditler oluşturduğunu söyledi. "Maalesef Gürcistan da bir istisna değil ve iklim değişikliğinin ciddi sonuçlarıyla karşı karşıya," dedi.

Küresel ısınmaya karşı verilen mücadelede ülkelerin, 2030'a kadar küresel sera gazı emisyonlarını yarıya indirme taahhüdüne sadık kalmasının kritiklik taşıdığına değinen Kobakhidze, "Paris Anlaşması'nın belirlediği gibi, küresel ısınmayı 1.5 derece ile sınırlamak istiyorsak bu hedefe ulaşmak gerekiyor" diye belirtti.

İklim kriziyle mücadele konusunda Tiflis yönetimi olarak önemli adımlar atmaya başladıklarını vurgulayan Kobakhidze, ülkesinin Abhazya ile Güney Osetya bölgelerinde devam eden işgal sorunları nedeniyle Gürcistan topraklarının yüzde 20'sinde bu konuda çalışmalarının imkânsız hale geldiğini belirtti.

Bakü'de düzenlenen konferansın etkili sonuçlar vermesine yönelik Azerbaycan'a destek verdiklerini de aktaran Kobakhidze, "Güney Kafkasya bölgesini, hep birlikte fırsatlar ve başarı bölgesine dönüştürüyoruz" şeklinde konuştu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.