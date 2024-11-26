DOLAR
34,63 -0,17%
EURO
36,58 -0,7%
ALTIN
2.930,14 -0,39%
BITCOIN
3.184.280,79 2,88%

Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Aralık'ta Gerçekleşecek

Gürcistan'da cumhurbaşkanı ilk kez 300 kişilik seçim kurulu tarafından seçilecek. Seçim tarihi 14 Aralık olarak belirlendi.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:10
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:10
Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Aralık'ta Gerçekleşecek

Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Aralık'ta Yapılacak

Gürcistan Parlamentosu, ülke tarihinde bir ilke imza atarak cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta gerçekleştirilmesine karar verdi. Başkent Tiflis’teki parlamentoda Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili’nin yönettiği oturumda, seçim takvimi üzerinde oylama yapıldı.

Oylama Detayları ve Katılım

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet partilerinin sonuçları kabul etmemesi nedeniyle, oylamaya yalnızca iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin milletvekilleri katıldı. Parlamentodaki 85 milletvekilinin katılımıyla yapılan oylamada, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılmasına yönelik 80 evet oyu kullanıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı Yemin Töreni ve Seçim Süreci

Yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık’ta yapılacağı açıklandı. Parlamento Başkanı Papuaşvili, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceğini belirtti.

Seçim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi

Bu seçimde, cumhurbaşkanının 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından ilk kez seçileceği vurgulandı. Papuaşvili, kurulun 150 milletvekilinin yanı sıra, Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ve Acara Yüksek Konseyi üyeleri ile tüm belediyelerden temsilcilerden oluşacağını açıkladı.

Adayların Seçilmesi

Gürcistan Anayasa'sına göre, bir adayın cumhurbaşkanı olabilmesi için toplam oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Eğer aday yeterli oy alamazsa, aynı gün seçimin ikinci turu yapılacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan'ın beşinci ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak 28 Kasım 2018'de göreve başlamıştı. Anayasa'da 2017'de yapılan değişiklikler doğrultusunda 2024 yılından itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulu tarafından belirlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Eğitim Bakanı Tekin'den Erzurum'da Önemli Açıklamalar: 300 Bin Öğretmene Unvan!
2
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Kuvvetli Kar Uyarısı
3
NATO Komutanı Vandier: Avrupa Silahlanma Yarışında Kurallarını Esnetmeli
4
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Din Adamlığı ve Şovmenlik Aynı Değil!
5
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İslam Varsa Türkiye Vardır'
6
Erdoğan'dan Dijital Teknoloji ve Kültür Eleştirisi
7
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dijital Alemin Gerçek Değeri Vurgulandı

Fatura desteği dediğin böyle olur! 4 gün içinde SMS atana 500 TL şipşak ödeme!

TCMB'nin Faiz Kararı Yatırımcıları Bankalara Yönlendiriyor!

Asgari ücrette yüzde 59 telaffuzu! O isim ağzından kaçırdı

Meclis'e kadar ulaştı! Bol sıfırlı prim desteği ve GSS'ye büyük af gelecek

Ayağa kaldıracak zam belirlendi! Ocak zammı beklenirken yüzde 90 zamma imza atıldı

Araç sahiplerine yeni maliyet! 1 Aralık’tan önce yapılması gerekiyor

4 gün içinde İŞKUR’a girene memuriyet imkanı! O kurum yüzlerce personel alacak

Yeni sistem Mecliste! Artık hastanelerde ve Aile Hekimlerinde atılan adım para olacak!

MÜJDE! Asgari ücret emekli maaşlarının aynası olacak! Tahminler kabardı emekli kazanacak

90 bin TL maaş ile her şehirde yeni personel alımı! O ihtiyaç gitgide büyüyor

Vergi Ödemeleri İçin Son Tarih: 2 Aralık! Gitmeyen yandı: Yüzde 43 artacak

Faizlerde fırtına esip gürlüyor! Ayda 20.000 TL ek maaş bağlanabiliyor