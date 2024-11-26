Gürcistan Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Aralık'ta Gerçekleşecek

Gürcistan'da Cumhurbaşkanlığı Seçimi 14 Aralık'ta Yapılacak

Gürcistan Parlamentosu, ülke tarihinde bir ilke imza atarak cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta gerçekleştirilmesine karar verdi. Başkent Tiflis’teki parlamentoda Parlamento Başkanı Şalva Papuaşvili’nin yönettiği oturumda, seçim takvimi üzerinde oylama yapıldı.

Oylama Detayları ve Katılım

Ülkede 26 Ekim'de yapılan parlamento seçimlerinde muhalefet partilerinin sonuçları kabul etmemesi nedeniyle, oylamaya yalnızca iktidardaki Gürcü Hayali Partisi’nin milletvekilleri katıldı. Parlamentodaki 85 milletvekilinin katılımıyla yapılan oylamada, cumhurbaşkanı seçiminin 14 Aralık'ta yapılmasına yönelik 80 evet oyu kullanıldı.

Yeni Cumhurbaşkanı Yemin Töreni ve Seçim Süreci

Yeni cumhurbaşkanının yemin töreninin 29 Aralık’ta yapılacağı açıklandı. Parlamento Başkanı Papuaşvili, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, yeni cumhurbaşkanının 5 yıl için seçileceğini belirtti.

Seçim Kurulunun Yapısı ve İşleyişi

Bu seçimde, cumhurbaşkanının 300 kişilik bir seçim kurulu tarafından ilk kez seçileceği vurgulandı. Papuaşvili, kurulun 150 milletvekilinin yanı sıra, Gürcistan'ın Abhazya Yüksek Konseyi ve Acara Yüksek Konseyi üyeleri ile tüm belediyelerden temsilcilerden oluşacağını açıkladı.

Adayların Seçilmesi

Gürcistan Anayasa'sına göre, bir adayın cumhurbaşkanı olabilmesi için toplam oyların üçte ikisini alması gerekiyor. Eğer aday yeterli oy alamazsa, aynı gün seçimin ikinci turu yapılacak.

Mevcut Cumhurbaşkanı

Mevcut Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, Gürcistan'ın beşinci ve ilk kadın cumhurbaşkanı olarak 28 Kasım 2018'de göreve başlamıştı. Anayasa'da 2017'de yapılan değişiklikler doğrultusunda 2024 yılından itibaren cumhurbaşkanı 300 kişilik seçim kurulu tarafından belirlenecek.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.