Gürcistan'da AB Müzakerelerinin Askıya Alınmasına Tepkiler Sürüyor

Gürcistan'da, hükümetin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerini askıya almasının ardından başlayan protestolar, polis müdahaleleriyle tırmanışa geçti. Ülkenin başkenti Tiflis'te Parlamento binası önünde düzenlenen gösterilerde, polis ile göstericiler arasında sık sık tartışmalar yaşandı.

Göstericiler, polis ekiplerine havai fişek ve çeşitli nesneler fırlatmaya başlayınca, Gürcistan İçişleri Bakanlığına bağlı güvenlik güçleri olay yerine tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Eylemciler, polisin geri çekilmesiyle birlikte Şota Rustaveli Caddesinde barikatlar kurmaya başladı. Çeşitli eşyaları ateşe veren göstericilerle polis arasındaki arbede sonucunda birkaç kişi gözaltına alındı. Batum kentinde de benzer protestolar sırasında 9 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, sosyal medyada yayımladığı mesajda, polisin barışçıl gösterilere orantısız güçle müdahale ettiğini belirterek, "Bir kez daha, Rus tarzı baskıyı anımsatan, Gürcü halkına ve medyasına yönelik vahşi ve orantısız saldırılara tanık oluyoruz." ifadelerini kullandı.

Başbakan İrakli Kobakhidze de müzakerelerin askıya alınmasının ardından, Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'a şantaj yaptığını öne sürerek, "Tüm bu konularda şantaja son verin. Müzakere açmak istiyorlarsa bunu masaya koysunlar, ben de bugün imzalarım." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Görüşmelere neden olan tartışmalı karar, 28 Kasım'da alındı; Kobakhidze, bazı Avrupalı siyasetçilerin Gürcistan'ın iç işlerine müdahale ettiğini ve AB desteği ile ülkeye baskı yaptığını öne sürdü. Buna dayanarak 2028 yılına kadar AB ile müzakerelerin gündeme alınmaması kararı alındığını ifade etti.

Öte yandan, Avrupa Parlamentosu da, 26 Ekim'de yapılan parlamentonun seçimlerinde ciddi usulsüzlükler tespit edildiğini ve seçimlerin bir yıl içinde uluslararası gözetim altında tekrarlanması çağrısında bulundu.

Gürcistan'ın AB üyeliği konusundaki süreç, Mart 2022'de yapılan başvuru ile başlamış, Aralık 2023'te ülkeye aday ülke statüsü verilmişti. Ancak ülkede tartışma yaratan 'yabancı etkinin şeffaflığı' yasasının yürürlüğe girmesi müzakerelerin Temmuz ayında durdurulmasına yol açtı.

Gösteriler esnasında, 32 polisin yaralandığı ve 43 göstericinin gözaltına alındığı bildirildi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.