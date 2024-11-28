Gürcistan'da Başbakan Kobakhidze'nin Kabinesi Güvenoyu Aldı

Gürcistan'da 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimleri sonrasında, Başbakan İrakli Kobakhidze'nin kurduğu yeni kabine, güvenoyu alarak göreve başladı.

Parlamentodaki güven oylamasında, iktidardaki Gürcü Hayali Partisini temsil eden 84 milletvekili, Kobakhidze'nin kabinesi için "evet" oyu kullandı. Seçim sonuçlarını tanımadığını açıklayan muhalefet milletvekilleri ise oturuma katılmadı.

Oylamanın ardından bir konuşma yapan Kobakhidze, muhalefeti, ülkede istikrarsızlık yaratmakla suçladı. Ayrıca, Gürcistan’ın Avrupa Birliği (AB) ile entegrasyon sürecinde yoğun çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Avrupa Birliği'ne üye olmak gibi iddialı bir hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

Kobakhidze, barış ve istikrarı sağlamak için çaba göstereceklerini vurgulayarak, "Bugün Gürcistan her zamankinden daha egemen ve daha güçlüdür." şeklinde konuştu. Başbakan, son dönemlerde ABD ve AB ülkeleriyle bozulan ilişkileri düzeltmeye yönelik çalışmalarda bulunacaklarını ifade etti.

Yeni Kabinede Değişim

Başbakan Kobakhidze'nin Parlamentoya sunduğu yeni kabine listesinde üç yeni bakan yer aldı. Yeni hükümette Gürcistan Dışişleri Bakanı olarak Maka Boçorişvili, Adalet Bakanı olarak Anri Okhanaşvili ve Çevre Koruma ve Tarım Bakanı olarak Davit Songhulaşvili görev aldı.

Seçim Geçmişi ve Muhalefet Tepkisi

Gürcistan'daki 26 Ekim seçimlerinde, Gürcü Hayali Partisi %53,93 oranında oy alarak kazanan taraf oldu. Ancak Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ve muhalefet partileri, hükümeti seçimlerde hile yapmakla itham etti ve sonuçları tanımayacaklarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Zurabişvili, seçim sonuçlarının iptali için 19 Kasım'da Anayasa Mahkemesine başvuruda bulundu. Aynı zamanlarda muhalefet grupları, seçimlerin yenilenmesi talebiyle sokağa döküldü. Başbakan Kobakhidze, seçimlerin demokratik bir şekilde yapıldığını savunarak muhalefetin çabalarının ülkeye istikrarsızlık getirdiğini ifade etti.

Seçim sonuçlarına göre, Gürcü Hayali Partisi 150 kişilik parlamentoda 89, muhalefet ise 61 milletvekili ile temsil edilmektedir.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.