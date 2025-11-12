Gürcistan'da düşen uçak: Hava Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu
Şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi
Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında Hava Uzman Çavuş Emre Sayın (40) şehit oldu. Şehadet haberi, Balıkesir'de yaşayan ailesine iletildi.
Ailenin evine acı haberin ulaşmasıyla birlikte, şehidin annesinin Merzifon'da olduğu; babasının haber alır almaz Merzifon'a doğru yola çıktığı öğrenildi.
Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Şehit Sayın'ın evli olduğu bildirildi.
