Gürcistan'da düşen uçak: Hava Uzman Çavuş Emre Sayın şehit oldu

Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uzman Çavuş Emre Sayın'ın (40) şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:34
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:34
Şehadet haberi Balıkesir'deki ailesine verildi

Gürcistan sınırında meydana gelen askeri kargo uçağı kazasında Hava Uzman Çavuş Emre Sayın (40) şehit oldu. Şehadet haberi, Balıkesir'de yaşayan ailesine iletildi.

Ailenin evine acı haberin ulaşmasıyla birlikte, şehidin annesinin Merzifon'da olduğu; babasının haber alır almaz Merzifon'a doğru yola çıktığı öğrenildi.

Yetkililerden edinilen bilgilere göre, Şehit Sayın'ın evli olduğu bildirildi.

