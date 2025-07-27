Gürcistan'da Rus Sporculara Protesto: Eskrim Şampiyonası Gerginliği

Rus Sporculara Yönelik Protestolar Şiddetleniyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılan bazı Rus sporcuların savaş ile ilişkilendirilmesi, halk arasında büyük bir tepkiye yol açtı. Protesto gösterileri, Yeni Spor Sarayı önünde gerçekleştirildi.

25 Rus Sporcudan 17'si Orduyla İlişkili İddiası

Gözlemciler, şampiyonaya katılan 25 Rus sporcudan 17'sinin Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görevli veya bu kurumla bağlantılı olduğunu iddia etti. Bu durum, demonstrasyonların temel sebebi haline geldi.

Protestocular, ellerinde Gürcistan ve Ukrayna bayraklarıyla Rus sporcuların yarışmalardan çekilmesini talep etti. Göstericiler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya karşıtı sloganlar atarak, ülkenin baskıcı politikalarına dikkat çekmeye çalıştı.

Halkın Mesajı Net

Göstericiler, Rusya'nın Gürcistan ve Ukrayna'nın topraklarını işgal eden bir ülke olduğunu vurgulayarak, bu durumun uluslararası spor etkinliklerinde de göz önünde bulundurulması gerektiğini belirtti. Sürecin nasıl gelişeceği merakla bekleniyor.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu iddia edilen bazı Rus sporcuların Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılmasını protesto etti.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te, Rusya Silahlı Kuvvetleri'nde görevli olduğu iddia edilen bazı Rus sporcuların Dünya Eskrim Şampiyonası'na katılmasını protesto etti.