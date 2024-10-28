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Gürcistan'da Seçim Tartışmaları: Başbakan ve Cumhurbaşkanı Farklı Görüşte

Gürcistan'daki son parlamento seçimlerinin sonuçları muhalefet ve STK'lar tarafından reddediliyor. Başbakan, durumu anayasal düzene karşı çıkış olarak tanımladı.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 13:14
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 13:17
Gürcistan'da Seçim Tartışmaları: Başbakan ve Cumhurbaşkanı Farklı Görüşte

Gürcistan Başbakanı'ndan Sert Açıklamalar

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, 26 Ekim'de gerçekleştirilen parlamento seçimleri sonrasında muhalefet partileri ve bazı sivil toplum kuruluşlarını (STK) anayasal düzene aykırı tutum sergilemekle suçladı.

Parlamento Seçim Sonuçları

Tiflis'teki Hükümet Binası'nda gerçekleşen Bakanlar Kurulu toplantısında konuşan Kobakhidze, Gürcü Hayali partisi olarak seçimleri başarıyla kazandıklarını belirtti. Kobakhidze, “Ülkemizde seçimler benzeri görülmemiş derecede barışçıl bir ortamda yapıldı.” dedi.

Seçim sonuçlarını reddeden muhalefet partilerinin ve onlara destek veren STK'ların daha önce de benzer durumlarla karşılaştığını hatırlatan Kobakhidze, devletin bu duruma göz yummayacağını vurguladı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı'nın İddiaları

Öte yandan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili, seçimlerin sonuçlarını kabul etmeyeceklerini belirterek, “Bu seçimlerde tamamen tahrifat yapıldı.” ifadesini kullandı. Seçimlerin, Rusya tarafından gerçekleştirilen bir operasyon olduğunu iddia etti ve halkı Tiflis'te protesto için toplanmaya çağırdı.

Seçimlerin Detayları ve Gelecek Planları

Gürcistan'da %53,93 oy alarak seçimi kazanan Gürcü Hayali Partisi'nin ardından, %11,03 ile Değişim İçin Koalisyon, %10,16 ile Gürcistan'ı Kurtarmak İçin Birlik ve %8,81 ile Güçlü Gürcistan partileri gelmektedir.

Kasım ayında, merkezi seçim komisyonunun açıklayacağı seçim özet protokolünün ardından, yeni parlamentonun toplanması beklenmektedir. Seçim sonuçlarına göre, Gürcü Hayali Partisi'nin 150 koltuklu parlamentoda 89 sandalye ile temsil edilmesi planlanıyor.

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