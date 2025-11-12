Gürcistan'da TSK'ya Ait C-130 Enkazında Arama-Kurtarma Çalışmaları Sürüyor

Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş yaptığı sırada Gürcistan'ın Kaheti bölgesindeki Siğnaği kenti yakınlarına düşen Türk Hava Kuvvetleri'ne ait C-130 askeri kargo uçağının enkazının bulunduğu bölgede çalışmalar devam ediyor. Enkazın bulunduğu alan güvenlik çemberine alındı.

Saha Çalışmaları ve Güvenlik Tedbirleri

Yetkililer, şu anda yalnızca Gürcistan İçişleri Bakanlığı'na bağlı güvenlik birimleri ile kurtarma ekiplerinin olay yerine girişine izin verildiğini bildirdi. Arama-kurtarma ekipleri, bölgedeki zorlu arazi yapısı ve kötü hava koşulları nedeniyle güçlükle çalışmalarını sürdürüyor.

Yerel kaynaklar, enkaz parçalarının Xolagiri Manastırı yakınlarındaki dik yamaçlara dağılmış durumda olduğunu ve enkazın ilk olarak yerel halk tarafından fark edildiğini aktardı.

Gürcistan'dan Türkiye'ye Taziye

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı telefonla arayarak kaza nedeniyle taziyelerini iletti. Kobakhidze, bu zor zamanda Gürcistan'ın Türk dostlarına tam dayanışma gösterdiğini belirterek düşüncelerinin hayatını kaybedenlere, yakınlarına ve bu trajediden etkilenen herkese yöneldiğini ifade etti.

Önemli: Olayla ilgili soruşturma ve kurtarma çalışmaları devam ediyor; resmi yetkililerden gelecek açıklamalar takip edilmeli.

