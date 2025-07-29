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Gürcistan'da Yakalanan Cinayet Şüphelisi T.Ö, Samsun'a Getirildi

T.Ö, kıyasıya bir cinayet suçlamasıyla arandıktan sonra Gürcistan'da yakalandı ve Samsun'a getirildi.

Yayın Tarihi: 29.07.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 29.07.2025 11:22
Gürcistan'da Yakalanan Cinayet Şüphelisi T.Ö, Samsun'a Getirildi

Gürcistan'da Yakalanan Cinayet Şüphelisi Samsun'da

Samsun'da 2020 yılında gerçekleşen cinayet olayıyla ilgili kırmızı bültenle aranan T.Ö, Gürcistan'da yakalandı ve Türkiye'ye getirilmek üzere yola çıkarıldı.

Olayın Ardından Kaçmıştı

Uğur Demiröz suç grubunun bir üyesi olduğu belirlenen T.Ö, Samsun'un Atakum ilçesinde Y.C.'nin öldürülmesi olayına karıştıktan sonra Gürcistan'a kaçtığı tespit edildi.

Güvenlik Güçleri İle İş Birliğiyle Yakalandı

T.Ö, "örgüt faaliyeti çerçevesinde tasarlayarak öldürme" suçlamasıyla İnterpol tarafından arandığı için Gürcistan güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Yakalanan şüpheli, Sarp Sınır Kapısı'nda Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Adaletin Önünde Hesap Verecek

Samsun'a getirilerek emniyetteki işlemlerine başlanan T.Ö, uyuşmazlık suçlarından da arandığı ortaya çıktı. Üzerinde bulunan toplamda 2'si ifadeye yönelik, biri 1 yıl 4 ay 20 gün hapis cezası bulunan T.Ö, adliyeye sevk edilmek üzere hazırlıklara başlandı.

T.Ö'nün durumu, hukuk sistemi içindeki süreci takip edecek olanlar için dikkatle izleniyor.

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi, Gürcistan'da yakalanıp kente...

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi, Gürcistan'da yakalanıp kente getirildi. T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi, Gürcistan'da yakalanıp kente...

Samsun'da işlenen cinayetle ilgili kırmızı bültenle aranan kişi, Gürcistan'da yakalanıp kente getirildi. T.Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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