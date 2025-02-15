Gürcistan'daki AB Yanlısı Protestolarda Seçim Yenileme Talebi Yükseliyor

Gürcistan'da 80 gündür süren AB yanlısı protestolar, parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebiyle devam ediyor.

Yayın Tarihi: 15.02.2025 23:23
Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 23:23
Gürcistan'daki AB Yanlısı Protestolarda Seçim Yenileme Talebi Yükseliyor

Tiflis'te AB Yanlısı Gösteriler Devam Ediyor

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te gerçekleştirilen Avrupa Birliği (AB) yanlısı protestolar, parlamento seçimlerinin yenilenmesi talebiyle sürüyor. Yaklaşık 80 gündür devam eden gösteriler, Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'nin ülkesinin AB'ye katılım müzakerelerini 4 yıllığına askıya alması üzerine 28 Kasım 2024'te başlamıştı.

Göstericiler Parlamento Önünde Buluştu

Akşam saatlerinde bir araya gelen göstericiler, ellerinde Gürcistan, AB, ABD, Almanya ve Ukrayna bayrakları ile Parlamento binasına doğru yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericiler, yine hükümete parlamento seçimlerini yenilemesi için çağrıda bulundu.

Açlık Grevleri ve Hükümet Suçlamaları

Gösterilerin ilk haftalarında gözaltına alınarak tutuklu yargılanan kişilerin açlık grevine girmesine dikkat çeken protestocular, bu kişilerin serbest bırakılmasını talep etti. Protestocular, Tiflis yönetimini Rus yanlısı olmakla suçlayarak, hükümet karşıtı sloganlar attı ve tutuklu kişileri destekleyen pankartlar açtı.

Uluslararası Tepkiler ve Hükümetin Çıkarımları

AB, ABD ve eski Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile muhalefet, iktidardaki Gürcü Hayali Partisi'nin Ekim 2024'te kazandığı parlamento seçimlerini kabul etmiyor. Hükümetin AB'ye katılım müzakerelerini askıya almasına yönelik tepkiler sürerken, Kobakhidze'nin hükümeti, Batı'nın desteklediği bazı grupları sokak eylemleri ile hükümeti devirmeye çalışmakla suçluyor.

Yaptırımlar ve Vize Uygulamaları

ABD ile bazı Avrupa ülkeleri, Gürcistan hükümetinin yetkililerine yaptırımlar uygulamaya başladı. Ayrıca, Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ndeki heyetin faaliyetleri de 30 Ocak itibarıyla askıya alındı. Bu süreçte, Gürcü diplomatların vizesiz seyahat olanakları da 27 Ocak'ta durduruldu.

Gelecek İlişkiler Üzerine Tartışmalar

Başbakan Kobakhidze, ülkesinin ABD ile ilişkilerinin yeniden başlatılmasının yalnızca ABD Başkanı Donald Trump'ın döneminde mümkün olabileceğini savunuyor. Bu durum, Gürcistan'daki siyasi gündemi ve uluslararası ilişkileri derinlemesine etkileyen tartışmaların odak noktası olmaya devam ediyor.

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