Gürcistan’daki C130 Kazasında 20 Şehidin Naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

11 Kasım tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşlarını taşıyan A400M tipi askeri uçak, Ankara'daki Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.

Otopsi için Adli Tıp'a sevk

Şehitlere ait cenazeler, havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeler burada otopsi işlemlerine tabi tutulacak. Yetkililer, şehitler için yarın resmi cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.

Şehitlerin isimleri

Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Serdar Uslu, Binbaşı Nihat İlgen, Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuş Cem Dolapcı, Uzman Çavuş Emre Sayın.

Vatandaşların tepkisi

Adli Tıp Kurumu önüne gelen vatandaşlar, kahraman şehitleri ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı. Topluluk hep bir ağızdan Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganını attı; bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

