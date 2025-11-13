Gürcistan’daki C130 Kazasında 20 Şehidin Naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

Gürcistan hava sahasında düşen C130 ile şehit olan 20 askerin naaşları A400M ile Mürted'e getirildi; cenazeler Adli Tıp'ta otopsi için bekletiliyor.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 22:29
Gürcistan’daki C130 Kazasında 20 Şehidin Naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

Gürcistan’daki C130 Kazasında 20 Şehidin Naaşları Ankara Adli Tıp Kurumu’na Getirildi

11 Kasım tarihinde Azerbaycan'dan Türkiye'ye dönüş için havalanan ve Gürcistan hava sahası sınırları içinde düşen Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait C130 tipi askeri kargo uçağında şehit olan 20 askerin naaşlarını taşıyan A400M tipi askeri uçak, Ankara'daki Mürted Askeri Havalimanı'na iniş yaptı.

Otopsi için Adli Tıp'a sevk

Şehitlere ait cenazeler, havalimanından alınarak polis konvoyu eşliğinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na getirildi. Cenazeler burada otopsi işlemlerine tabi tutulacak. Yetkililer, şehitler için yarın resmi cenaze töreni düzenleneceğini bildirdi.

Şehitlerin isimleri

Yarbay Gökhan Korkmaz, Binbaşı Serdar Uslu, Binbaşı Nihat İlgen, Üsteğmen Cüneyt Kandemir, Üsteğmen Emre Mercan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Nuri Özcan, Astsubay Kıdemli Başçavuş Ümit İnce, Astsubay Başçavuş Hamdi Armağan Kaplan, Astsubay Başçavuş Burak Özkan, Astsubay Başçavuş İlker Aykut, Astsubay Başçavuş Akın Karakuş, Astsubay Başçavuş Emrah Kuran, Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız, Astsubay Üstçavuş Emre Altıok, Astsubay Üstçavuş Berkay Karaca, Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği, Astsubay Üstçavuş İlhan Ongan, Astsubay Kıdemli Çavuş Ahmet Yasir Kuyucu, Uzman Çavuş Cem Dolapcı, Uzman Çavuş Emre Sayın.

Vatandaşların tepkisi

Adli Tıp Kurumu önüne gelen vatandaşlar, kahraman şehitleri ellerindeki Türk bayraklarıyla karşıladı. Topluluk hep bir ağızdan Şehitler ölmez vatan bölünmez sloganını attı; bazı vatandaşlar ise gözyaşlarına hakim olamadı.

GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE (TSK) AİT "C130" TİPİ ASKERİ...

GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE (TSK) AİT "C130" TİPİ ASKERİ UÇAĞINDA ŞEHİT OLAN 20 ASKERİN NAAŞLARI, OTOPSİ İÇİN ANKARA ADLİ TIP KURUMU'NA GETİRİLDİ.

GÜRCİSTAN-AZERBAYCAN SINIRINDA DÜŞEN TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ'NE (TSK) AİT "C130" TİPİ ASKERİ...

İLGİLİ HABERLER

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Uraloğlu Antalya'da Açılış: Kepezüstü, Sanayi ve Elmalı-Avlanbeli
2
Dijital Oyunlarda Veri Güvenliği Tartışıldı: İstanbul Sempozyumu
3
Eflani'de mantar toplarken kaybolan 65 yaşındaki Gıyasi Karademir ölü bulundu
4
Iğdır'da 'Rüşvet' Soruşturması: Bir Avukat Tutuklandı, Diğeri Ev Hapsinde
5
Hırvatistan'da Düşen Uçakta Şehit Olan Pilot Hasan Bahar'ın Avcılar'daki Ailesine Acı Haber
6
Muş Hasköy'de Otomobilin Çarptığı İnek Telef Oldu
7
Samsun Canik'te Takla Atan Otomobil Hurdaya Döndü — 4 Kişi Yaralanmadı

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

Eşref Rüya 12 Kasım 2025 Kanal D: Yeni Bölüm Var mı?

Kıskanmak Final Mi? Yapım Ekibinden Resmi Açıklama

Gürcistan'da TSK C130 Kazası — Bu Akşam Diziler Ertelenecek mi?