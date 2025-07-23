Güreş Federasyonu Başkanı Akgül, Şırnak Valisi Ekici'yi Ziyaret Etti

Taha Akgül, Şırnak Valisi Birol Ekici ile Görüştü

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Şırnak Valisi Birol Ekici'yi makamında ziyaret ederek, şehrin spor potansiyelini değerlendirdi. Ziyaret sırasında Vali Ekici, Akgül’ü ağırlamaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

Genç Nüfus İçin Spora Yönelik Projeler

Şırnak'ın genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Vali Ekici, “Genç nüfusumuzun spora kazandırılması için birlikte proje ve çalışmalar yürüteceğiz. Şehrimizin güreş anlamında da başarıdan başarıya ulaşması için var gücümüzle hep birlikte gayret göstereceğiz.” dedi. Ekici, 1500 kişilik spor salonu ve gençlik merkezi için ihalenin yakında yapılacağının müjdesini verdi ve bu konuda Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür etti.

Akgül: "Güreşi Canlandırmak İstiyoruz"

Başkan Akgül, Şırnak'a ilk kez geldiğini belirterek, heyecanını dile getirdi. “İllerimizi ziyaret etmeden güreşe bir şeyler kazandırmamız mümkün değil.” diyen Akgül, Şırnak'ta güreşi canlandırma hedefinde olduklarını vurguladı.

Akgül, “Nasip olursa buraya bir turnuvada vermeyi düşünüyoruz. Cudi Cup'tan esinlenerek aynı şekilde güreş için de bir turnuva düzenlemeyi planlıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Hakkari ve Van'a da giderek bölgedeki gençleri güreşe kazandırmayı amaçladıklarını sözlerine ekledi.

Sonraki Adım: Gençlik ve Spor İl Müdürü ile Görüşme

Görüşmenin ardından Akgül, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fedai Din'i ziyaret ederek, tesisler ve projeler hakkında bilgi aldı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 2), Şırnak Valisi Birol Ekici'yi (sağ 2) ziyaret etti.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül (sol 2), Şırnak Valisi Birol Ekici'yi (sağ 2) ziyaret etti.