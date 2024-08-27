Gürpınar'da Yüzme Eğitimi Sevinci

Gürpınar'da Yüzme Eğitimi Başladı

Van'ın Gürpınar ilçesinde, yeni inşa edilen yarı olimpik yüzme havuzu çocuklar için eğitim alanı olarak hizmet vermeye başladı. Gençlik ve Spor Bakanlığı, il yöneticileri ve kaymakamlığın destekleri ile hayata geçirilen bu havuz, 25 metre uzunluğa ve 12 metre genişliğe sahip beş kulvarlı bir yapıya sahip.

“Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” İle Eğitimler Başladı

Havuzda, “Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi” ve “Yaz Sporları Kursu” kapsamında çocuklar ve gençlere yüzme eğitimleri verilmeye başlandı. Aileleriyle birlikte havuza gelen çocuklar, deneyimli antrenörler eşliğinde yüzmeyi öğreniyor.

Havuz, Gelecek için Önemli Bir Fırsat

Yüzme antrenörü Mecnun Şaşkın, kendilerine katılan 60 öğrencinin bulunduğunu belirtti. Şaşkın, bu eğitimlerle çocukların bilişsel, duyusal ve ruhsal gelişimlerini desteklediklerini ifade ederek, "Yetenekli öğrencilerimizi uluslararası müsabakalara hazırlamak istiyoruz. Bu tesisin bize sunduğu imkanlardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Çocukların Sosyalleşmesine Katkı Sağlıyor

Bir diğer antrenör Adem Aslan, havuzun çocukların sosyalleşmesi için önemli bir yer olduğunu belirtti. Aslan, "İyi sporcular yetiştirmek için çaba gösteriyoruz. Havuza gelen çocuklar mutlulukla yüzme öğreniyor. Hedefimiz, her geçen gün yüzme bilen öğrencilerin sayısını artırmak." şeklinde konuştu.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.

Van'ın Gürpınar ilçesinde çocuklar, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Valilik, Kaymakamlığın destekleriyle yapılan yarı olimpik havuzda yüzme öğreniyor. Havuzda, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" ve "Yaz Sporları Kursu" kapsamında çocuk ve gençlere yüzme eğitimlerinin verilmesine de başlandı.