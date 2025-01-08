DOLAR
35,37 -0,08%
EURO
36,57 0,07%
ALTIN
3.015,95 -0,27%
BITCOIN
3.383.712,45 1,09%

Gürsel Baran, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği Yılın Kareleri oylamasına katıldı.

Yayın Tarihi: 08.01.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 08.01.2025 09:48
Gürsel Baran, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

ATO Başkanı Gürsel Baran, AA'nın Yılın Kareleri Oylaması'na Katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında yer alarak önemli bir etkinliğe katkıda bulundu.

Baran, bu tür organizasyonların fotoğraf sanatını ve haberciliği desteklemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın başarılı projelerine dikkat çekti.

Yılın Kareleri oylaması, farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek medya dünyasındaki başarılı çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Baran’ın katılımı, ATO’nun sanat ve kültür faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Etkinlik, fotoğraf sanatını desteklerken toplumda görsel hafızanın güçlenmesine katkıda bulunduğu için büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

İLGİLİ HABERLER

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Rusya'nın Engels ve Saratov Bölgelerine İHA Saldırısı: Sanayi Bölgesi Zarar Gördü
2
Rottnest Adası Açıklarında Deniz Uçağı Kazası: 3 Ölü, 4 Yaralı
3
İstanbul-Hakkari Bilim Olimpiyatları'nın İkinci Aşaması Tamamlandı
4
KDK, Engelli Başvurularını Hızlandırmak İçin Çalışmalarını Sürdürüyor
5
İtalya'nın Belcastro Köyü'nde Hasta Olmak Yasaklandı
6
Bakan Ersoy, 11. Necip Fazıl Ödülleri'nde Sanat ve Sanatçının Önemi Üzerine Konuştu
7
Bursa'da Tek Katlı Evde Yangın Kontrol Altına Alındı

AJet'ten 329 TL'ye Uçak Bileti Fırsatı!

TÜBİTAK'tan 72.800 TL Maaşla Personel Alımı! Son Başvuru 29 Ocak

Mart 2025'te Çalışanlara Tarihi Maaş Artışı Müjdesi

Aile Bakanlığı'ndan Destek Müjdesi: Destek Tutarı Artırıldı

Emeklilere Ayda 2.000 TL Destek Ödemesi:20 Ocak start verilecek

Asgari Ücret Ara Zammı: Beklentiler ve Açıklamalar

Memur ve Emekli Zam Oranı Açıklaması Bakan Şimşek'ten Geldi

Bankacılık Sektöründe Dev Zam: EFT Ücretleri Yüzde 44,38 Arttı!

Doğalgaza Yüzde 77,96 Zam! Yeni Tarifeler 2025'te Yürürlüğe Girecek

Ocak Ayında Yüzde 4.2 Refah Payı Zammı Bekleniyor!

En Düşük Emekli Maaşına Asgari Ücret Ayarı Geliyor

Devletten Çifte Alım Hamlesi: Uzman ve Destek Personeli İstihdamı Başladı