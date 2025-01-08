Gürsel Baran, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında Yer Aldı

ATO Başkanı Gürsel Baran, AA'nın Yılın Kareleri Oylaması'na Katıldı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Kareleri" oylamasında yer alarak önemli bir etkinliğe katkıda bulundu.

Baran, bu tür organizasyonların fotoğraf sanatını ve haberciliği desteklemek açısından büyük önem taşıdığını vurguladı. Katılımıyla ilgili yaptığı açıklamada, Anadolu Ajansı'nın başarılı projelerine dikkat çekti.

Yılın Kareleri oylaması, farklı kategorilerdeki fotoğrafları değerlendirerek medya dünyasındaki başarılı çalışmaları ödüllendirmeyi amaçlıyor. Bu bağlamda Baran’ın katılımı, ATO’nun sanat ve kültür faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne seriyor.

Etkinlik, fotoğraf sanatını desteklerken toplumda görsel hafızanın güçlenmesine katkıda bulunduğu için büyük bir ilgiyle takip ediliyor.