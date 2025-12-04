Gürsulu Mesut’un Bursaspor Hayali Gerçek Oldu

3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı buluşma

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down sendromlu Mesut Yılmaz’ın hayalini gerçekleştirdi.

Mesut’un tribünde maç izleme isteğini ve forma talebini kırmayan Mustafa Işık, Mesut’un Başkan Enes Çelik ile görüşme hayalini de yerine getirdi.

Telefonla görüntülü yapılan görüşme sırasında Mesut ile Enes Başkan arasında geçen keyifli sohbet kameralara yansıdı. Bu buluşma, hem Mesut için unutulmaz bir an oldu hem de 3 Aralık’ın anlamına uygun sıcak bir örnek teşkil etti.

