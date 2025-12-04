Gürsulu Mesut’un Bursaspor Hayali Gerçek Oldu

Gürsu'da Down sendromlu Mesut Yılmaz’ın Bursaspor hayali, Mustafa Işık ve Enes Çelik’in desteğiyle 3 Aralık’ta gerçeğe dönüştü.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:46
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:46
3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde anlamlı buluşma

Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ve Bursaspor Başkanı Enes Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Down sendromlu Mesut Yılmaz’ın hayalini gerçekleştirdi.

Mesut’un tribünde maç izleme isteğini ve forma talebini kırmayan Mustafa Işık, Mesut’un Başkan Enes Çelik ile görüşme hayalini de yerine getirdi.

Telefonla görüntülü yapılan görüşme sırasında Mesut ile Enes Başkan arasında geçen keyifli sohbet kameralara yansıdı. Bu buluşma, hem Mesut için unutulmaz bir an oldu hem de 3 Aralık’ın anlamına uygun sıcak bir örnek teşkil etti.

GÜRSU BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA IŞIK VE BURSASPOR BAŞKANI ENES ÇELİK, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ’NDE, ÇOK ÖZEL BİR KALBE DOKUNDU.

