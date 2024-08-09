Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Gürz-5 Operasyonu: 76 Sığınak İmha Edildi

12 ilde düzenlenen Gürz-5 operasyonlarında 76 terör sığınağı imha edildi, çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 08:43
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 08:43
Gürz-5 Operasyonu: 76 Sığınak İmha Edildi

Gürz-5 Operasyonları İle Teröre Darbe

Ülke genelinde düzenlenen "Gürz-5" operasyonları, bölücü terör örgütüne yönelik etkili bir mücadele sergiledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonlarda 76 sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı 12 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar, teröristlerin yaz aylarında kırsal alanlarda gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere yönelik önemli bir önleyici adım oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, 315 tim ve 3 bin 996 jandarma personeli, J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle kapsamlı bir operasyon yürüttü.

Ele Geçirilen Mühimmat

Operasyon sonucunda; 102 füze, 132 havan ve bombaatar mühimmatı, 191 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin 604 fünye, 165 el bombası, 22 el yapımı patlayıcı ve düzeneği ile 55 makineli uçaksavar topu mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca, 2 ton 156 kilogram yaşam malzemesi ve 8 bin 237 mühimmat da bulundu.Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirterek, terör örgütünün stratejik noktalarının tespit edilip yok edildiğini vurguladı. Operasyonlarda görev alan jandarma personeline de teşekkür etti.

İLGİLİ HABERLER

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Bankkart'ınız varsa çok şanslısınız! Bankadan 1000 TL keş ödeme alacaksınız

10 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Cumartesi hızına kapılacak burçlar açıklandı

Bakanlık memur olmak isteyene kapısını açtı! Aday Meslek Memuru Alımı Başladı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı