Gürz-5 Operasyonu: 76 Sığınak İmha Edildi

Gürz-5 Operasyonları İle Teröre Darbe

Ülke genelinde düzenlenen "Gürz-5" operasyonları, bölücü terör örgütüne yönelik etkili bir mücadele sergiledi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu operasyonlarda 76 sığınak ve barınma alanının imha edildiğini açıkladı.

Operasyonun Detayları

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı bilgilere göre, bölücü terör örgütüne (BTÖ) karşı 12 ilde gerçekleştirilen bu operasyonlar, teröristlerin yaz aylarında kırsal alanlarda gerçekleştirmeyi planladıkları eylemlere yönelik önemli bir önleyici adım oldu.

Jandarma Genel Komutanlığı'nın Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı'nın koordinasyonunda, 315 tim ve 3 bin 996 jandarma personeli, J-SİHA ve ATAK helikopterlerinin desteğiyle kapsamlı bir operasyon yürüttü.

Ele Geçirilen Mühimmat

Operasyon sonucunda; 102 füze, 132 havan ve bombaatar mühimmatı, 191 RPG-7 roketatar mühimmatı, 2 bin 604 fünye, 165 el bombası, 22 el yapımı patlayıcı ve düzeneği ile 55 makineli uçaksavar topu mühimmatı ele geçirildi. Ayrıca, 2 ton 156 kilogram yaşam malzemesi ve 8 bin 237 mühimmat da bulundu.Bakan Yerlikaya'nın Mesajı

Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlılığın sürdüğünü belirterek, terör örgütünün stratejik noktalarının tespit edilip yok edildiğini vurguladı. Operasyonlarda görev alan jandarma personeline de teşekkür etti.