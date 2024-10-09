Gustavo Petro'dan CNE'ye Darbe Suçlaması

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'dan Sert Suçlamalar

Gustavo Petro, 2022 yılındaki seçim kampanyasında "usulsüzlük" yaptığını iddia ederek hakkında soruşturma başlatılan Ulusal Seçim Konseyini (CNE) darbe girişimiyle suçladı.

Ulusa Seslenişte Açıklamalar

Petro, gerçekleştirilen ulusa sesleniş konuşmasında, CNE'nin eylemlerinin Demokratik Sürece tehdit oluşturduğunu belirterek, "Bugün Kolombiya Cumhurbaşkanının anayasal dokunulmazlığı ihlal edildi. 11 milyondan fazla vatandaşın oyunu alan bir cumhurbaşkanına karşı darbenin ilk adımları atılmıştır," ifadelerini kullandı.

CNE'nin Rolü ve Suçlamalar

CNE'nin sınırlarını aştığını savunan Petro, "Yaşananlar bu kurumsallığı tehlikeye atıyor," diyerek eleştirilerini dile getirdi. 2022 seçim kampanyası sürecinde harcamalarının belgelerle yapıldığını ve CNE denetimlerin de bunu onayladığını vurguladı.

Halkı Seferber Olmaya Davet Etti

Petro, ülke demokrasisinin korunması adına vatandaşları harekete geçmeye çağırdı. Aynı zamanda güvenlik güçlerinden sivil halkın eylemlerine saygılı olmalarını istedi.

Soruşturma Süreci

CNE, Cumhurbaşkanı Petro'nun 2022 seçim kampanyasında usulsüzlük iddialarıyla ilgili olarak oy çokluğu ile suç duyurusunda bulunma kararı almıştı. CNE Başkanı Cesar Lorduy, basına yaptığı açıklamada, suç duyurusunun detaylarını paylaştı. Medyada çıkan haberlere göre, Petro’nun seçim kampanya sorumlusunun, mali limitleri aşarak harcama yaptığı öne sürülüyor.

2022 Seçimlerinin Sonucu

29 Mayıs 2022 tarihinde yapılan seçimlerde Petro, ilk turda %40,34 oy oranıyla önde gitmiş ve 19 Haziran'daki ikinci turda %50,44 ile zafer kazanarak Cumhurbaşkanı olmuştu.