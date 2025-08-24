DOLAR
Gustavo Petro: 'Uyuşturucu Mücadelesi Askeri İşgal İçin Bahane'

Gustavo Petro, uyuşturucu ile mücadele söylemlerinin askeri işgal için bahane yapıldığını söyleyerek ABD'nin Venezuela yakınlarına savaş gemisi göndermesini eleştirdi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 07:18
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 07:18
Gustavo Petro: 'Uyuşturucu Mücadelesi Askeri İşgal İçin Bahane'

Gustavo Petro: 'Uyuşturucu Mücadelesi Askeri İşgal İçin Bahane'

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Bogota'da düzenlenen 5. Amazon İşbirliği Antlaşması Örgütü (OTCA) Devlet Başkanları Zirvesi sırasında, uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele söylemlerinin dış müdahaleler için bahane haline getirildiğini savundu.

Zirvede sert eleştiri

Petro, isim vermeden ABD'nin Venezuela yakınlarındaki Karayip Denizi'ne 3 savaş gemisi gönderme kararını eleştirerek, "Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele, askeri bir işgal için bahane olarak kullanılıyor." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, savunma bakanlıklarının, orduların ve Güney Amerika ile Karayipler'in polis istihbarat birimlerinin uyuşturucu kaçakçılığına ve mafyalara karşı koordineli hareket etmesinin önemine değinirken, bunun yabancı müdahalelere gerekçe yapılmaması gerektiğini vurguladı.

Bölgesel gerilim ve uyarılar

Petro, 20 Ağustos tarihli açıklamasında da ABD'nin Venezuela'ya yönelik olası bir işgalinin bölgeyi "Suriye'ye döndürebileceği" uyarısında bulunmuştu: "Eğer ABD'liler, Venezuela'yı işgal ederek sorunlarını çözeceklerini düşünüyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler. Böyle bir durumda Venezuela'yı Suriye'ye benzer bir duruma sokarlar ve bununla birlikte Kolombiya'yı da sürüklerler."

Ayrıca, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ABD'nin hakkında bilgi verenlere ödülü artırmasının ardından 4,5 milyonu aşkın milis gücünün ülke genelinde konuşlandırılacağını duyurmuştu.

Öte yandan, Donald Trump daha önce Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele adıyla ordunun daha etkin kullanılmasını öngören bir kararname imzalamış; bu karar uluslararası hukuk açısından tartışma yaratmıştı. CNN'e konuşan iki üst düzey ordu yetkilisi, Trump'ın talimatının ardından bölgeye 4 bin deniz piyadesi ile farklı görevleri yürütecek denizcilerin gönderilmesi kararının alındığını belirtmişti.

Petro'nun açıklamaları, bölgedeki askeri hareketlilik ve artan gerilim çerçevesinde, uluslararası müdahalelerin sınırları ve gerekçeleri konusundaki tartışmaları alevlendiriyor.

