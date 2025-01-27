Guterres: ABD'nin Dış Yardımlarını Askıya Alması Endişe Verici

BM Genel Sekreteri Guterres'in Endişesi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ABD'nin dış yardımları askıya alma kararını "endişeyle not ettiğini" açıkladı. Bu konu üzerine yapılan açıklamalarda, BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Guterres'in dünya genelinde zor durumda olan topluluklara yardım sağlamaya yönelik ilave istisnaların gözetilmesi gerektiğini vurguladığını iletti.

İnsani Yardımın Önemi

Dujarric, bu toplulukların hayatlarının insani yardım desteğine bağlı olduğunu belirtti. Genel Sekreter'in, ABD'nin yeni yönetimiyle ilerlemeye hazır olduğunu ifade eden Dujarric, ABD'nin en fazla yardım sağlayan ülkelerden biri olduğunu hatırlatarak, ortak hareket etmenin önemini ön plana çıkardı.

ABD'nin Kararının Detayları

ABD Dışişleri Bakanlığının, yetkililere ve büyükelçiliklere gönderdiği bildiride, ABD'nin mevcut dış yardımları askıya aldığı bilgisi basına sızdı. Söz konusu bildiride, yalnızca acil gıda yardımı ve İsrail ile Mısır için askeri finansmana yönelik bazı istisnaların getirildiği belirtilmişti.