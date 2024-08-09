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Guterres: Atom Bombalarının Derslerini Almadık

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, atom bombalarının tarihinden ders alınmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:56
Guterres: Atom Bombalarının Derslerini Almadık

Guterres'ten Önemli Açıklamalar

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, II. Dünya Savaşı sırasında Japonya'ya atılan atom bombalarının üzerinden yaklaşık 80 yıl geçmesine rağmen yeterince ders alınmadığını ifade etti.

Guterres'in Mesajı

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, günlük basın toplantısında Guterres'in mesajını aktardı. Nino, "Genel Sekreter, bu silahların ortadan kaldırılmasının silahsızlanma önceliğimiz olduğunu belirtti. 1945'te yaşananlardan halen ders çıkarmadığımızdan endişe duyuyor," ifadelerini kullandı.

Silahsızlanma Vurgusu

Nino, Guterres'in "Silahsızlanma ve nükleer silahlardan arındırılmış bir dünya, bu çabaların merkezi bir parçası olmalı," sözlerine de yer verdi. Genel Sekreter, gelecek ay düzenlenecek Geleceğin Zirvesi programına katılacağını ve bu zirvenin çok taraflılık, sürdürülebilir kalkınma ve barış konularındaki bağlılıkların yenilenmesi için önemli bir fırsat olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Hiroşima ve Nagazaki Anmaları

Bu yıl, ABD'nin Hiroşima'ya atom bombası atmasının 79. yıl dönümü. 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan atom bombası, kentin yaklaşık %90'ını yok etmiş ve o an itibarıyla 80 bin insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştur. Üç gün sonra Nagazaki'ye yapılan saldırıda ise yaklaşık 40 bin kişi hayatını kaybetmiştir. Radyasyona bağlı hastalıklar nedeniyle izleyen aylarda ve yıllarda bölgede birçok insanın yaşamını yitirdiği tahmin edilmektedir.

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