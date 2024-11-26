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Guterres: Barışa İhtiyacımız Var

BM Genel Sekreteri Guterres, sosyal medyadaki nefret ortamının arttığını vurgulayarak, barış çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 26.11.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 26.11.2024 14:22
Guterres: Barışa İhtiyacımız Var

Guterres: "Bu zamanlarda barışa ihtiyacımız var"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu zamanlarda barışa ihtiyacımız var." diyerek, özellikle Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış çağrısında bulundu. Guterres, konuşmasını Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı (Mİ) 10. Küresel Forumu'nda yaptı.

Sosyal Medya ve Yükselen Nefret

Guterres, sosyal medya üzerindeki yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük ile ilgili olarak, "Sosyal medyada yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün giderek arttığını görüyoruz. Bu güçlü bir silah olarak kullanılıyor ve her yerde gerilim artıyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, insan haklarının saldırı altında olduğunu ve iklim krizinin kötüleştiğini de vurgulayarak, bu durumların çatışmaları ve savaşları körüklediğini ifade etti.

Barış Çağrısı

BM Genel Sekreteri, BM Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde Gazze için derhal ateşkes ve koşulsuz barış sağlanması gerektiğini belirtti. Guterres, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüme dönüş sürecinin başlaması gerekmekte" dedi.

Toplumsal Koordinasyon ve İnsan Hakları

Guterres, toplumsal dokunun korunması gerektiği ve bu sürecin yalnızca hükümetler tarafından değil, taban örgütlerinin de katkısıyla sağlanması gerektiğinin altını çizdi. "Herkes için insan hakları ve onur, güven ile uyumun inşası yalnızca hükümetler veya kurumlar tarafından gerçekleştirilemez"

Dijital Platformlar ve Nefret Söylemi

Ayrıca, Guterres, denetlenmeyen dijital platformlar ve yapay zekanın nefret söylemini beslediğine dikkat çekerek, internet üzerindeki dezenformasyona son verilmesi gerektiğini belirtti. "Nefret dolu söylemler, farklılıklara tahammül etmeyen kalıplaşmış ön yargıları körüklüyor" dedi.

Guterres, "İnternette yayılan nefret söylemine ve dezenformasyona son vermeliyiz" diyerek çağrıda bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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