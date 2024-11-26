Guterres: Barışa İhtiyacımız Var

Guterres: "Bu zamanlarda barışa ihtiyacımız var"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Bu zamanlarda barışa ihtiyacımız var." diyerek, özellikle Ukrayna, Gazze, Lübnan ve Sudan için barış çağrısında bulundu. Guterres, konuşmasını Portekiz'in Cascais kentinde düzenlenen BM Medeniyetler İttifakı (Mİ) 10. Küresel Forumu'nda yaptı.

Sosyal Medya ve Yükselen Nefret

Guterres, sosyal medya üzerindeki yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve hoşgörüsüzlük ile ilgili olarak, "Sosyal medyada yabancı düşmanlığının, ırkçılığın ve hoşgörüsüzlüğün giderek arttığını görüyoruz. Bu güçlü bir silah olarak kullanılıyor ve her yerde gerilim artıyor" şeklinde konuştu. Ayrıca, insan haklarının saldırı altında olduğunu ve iklim krizinin kötüleştiğini de vurgulayarak, bu durumların çatışmaları ve savaşları körüklediğini ifade etti.

Barış Çağrısı

BM Genel Sekreteri, BM Şartı ve uluslararası hukuk çerçevesinde Gazze için derhal ateşkes ve koşulsuz barış sağlanması gerektiğini belirtti. Guterres, "Tüm rehinelerin serbest bırakılması, insani yardımın etkin bir şekilde ulaştırılması ve iki devletli çözüme dönüş sürecinin başlaması gerekmekte" dedi.

Toplumsal Koordinasyon ve İnsan Hakları