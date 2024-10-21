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Guterres, Gazze'deki Saldırılara Karşı İsrail'i Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres, Beyt Lahiya ve Gazze'deki artan can kayıpları sebebiyle İsrail'i kınadı ve insani duruma dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 19:58
Guterres, Gazze'deki Saldırılara Karşı İsrail'i Kınadı

BM Genel Sekreteri Guterres'ten İsrail'e Kınama

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Beyt Lahiya ve Gazze'de yaşanan saldırılar sonucunda artan can kayıpları nedeniyle İsrail'i sert bir şekilde kınadı.

Can Kaybı ve Endişe Verici Durum

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında Guterres'in tepkisini şu sözlerle aktardı: "İsrail'in Beyt Lahiya'ya düzenlediği saldırılar sonucunda, aralarında kadınlar ve çocukların bulunduğu onlarca sivil hayatını kaybetti. Genel Sekreter, Gazze'de devam eden can kaybını kesinlikle kınıyor."

İnsani Durum ve Erişim İhtiyacı

Haq, Guterres'in Gazze'nin kuzeyindeki kötüleşen duruma ve büyük çaplı yerinden edilmelerden duyduğu derin endişeyi de dile getirdiğini belirtti. Guterres, sivillerin korunması gerektiğinin altını çizerken, insani yardım ve arama kurtarma ekiplerine acil erişim sağlanması gerektiğini vurguladı.

Acil Ateşkes Çağrısı

Haq ayrıca, Guterres'in hastanelere yönelik saldırıların insani krizi daha da kötüleştirdiğini ifade ettiğini belirterek, "Hastaneler hedef olmamalı," dedi. Genel Sekreter, acil bir ateşkes çağrısını yineleyerek, uluslararası insancıl hukukun ihlallerinin eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştığını da vurguladı.

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