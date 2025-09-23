Guterres: 'İnsafsız İnsan Acıları Çağı' — Gazze, BM İlkeleri ve Ateşkes Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, 80. Genel Kurul konuşmasında Gazze, cezasızlık ve çok kutupluluk uyarısı yaparak kalıcı ateşkes ve iki devletli çözüm çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 23.09.2025 17:07
Güncelleme Tarihi: 23.09.2025 17:07
Guterres: 'İnsafsız İnsan Acıları Çağı' — Gazze, BM İlkeleri ve Ateşkes Çağrısı

Guterres: “İnsafsız bir insan acıları çağına girdik”

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM 80. Genel Kurul oturumunda yaptığı açılış konuşmasında, dünyanın kritik bir eşikte olduğunu söyledi. Guterres, BM ilkelerinin kuşatma altında olduğunu belirterek barışın ve ilerlemenin temellerinin cezasızlık, eşitsizlik ve kayıtsızlık nedeniyle çökmek üzere olduğunu vurguladı.

Genel Kurul konuşmasında öne çıkanlar

BM’nin 80 yıl önce “çatışma yerine barış” ilkesiyle kurulduğunu hatırlatan Guterres, yapılacak çok iş olmasına rağmen BM’nin bu işi yürütme kabiliyetinin ellerinden alındığını ifade etti. Konuşmasında, egemen toprakların işgali, açlığın silah olarak kullanılması ve gerçeklerin susturulması gibi somut tehlikelere dikkat çekti.

Guterres, “Nasıl bir dünya seçeceğiz? Kaba güçlerin olduğu bir dünya mı, yoksa yasaların olduğu bir dünya mı? Gücün haklı olduğu bir dünya mı, yoksa herkesin haklarının olduğu bir dünya mı?” sorusunu yöneltti.

Gazze, Sudan, Ukrayna ve uluslararası hukuk

Genel Sekreter, dünya genelinde bazı ülkelerin kuralların kendileri için geçerli olmadığını düşündüğünü belirterek “İnsanlara, insandan daha aşağı muamele edildiğini görüyoruz. Bunu dile getirmeliyiz.” dedi. Guterres cezasızlığın kaosun anası olduğunu ve çağımızın en korkunç çatışmalarından bazılarını doğurduğunu kaydetti.

Guterres, Sudan ve Ukrayna’daki gelişmelere değinirken Gazze için şu uyarıyı yaptı: “Gazze'deki dehşet, üçüncü korkunç yılına yaklaşıyor. Bunlar, temel insanlığa meydan okuyan kararların bir sonucu. Ölüm ve yıkımın boyutu, genel sekreter olarak görev yaptığım yıllardaki diğer tüm çatışmaların çok ötesinde.”

Ayrıca Guterres, hiçbir şeyin Hamas’ın 7 Ekim saldırılarını veya ardından Filistin halkının topluca cezalandırılmasını meşrulaştırmayacağını belirterek hemen kalıcı ateşkes ve Orta Doğu’da sürdürülebilir barış için iki devletli çözüm çağrısında bulundu.

BM Güvenlik Konseyi ve çok taraflılık

Genel Sekreter, BM Güvenlik Konseyi’nin daha temsili, daha şeffaf ve daha etkili olması gerektiğini vurguladı. Kriz müdahalesinin ötesinde, dışlanma, eşitsizlik, yolsuzluk ve cezasızlıkla savaşılmasının önemine işaret etti ve “Silahları susturmanın en kesin yolu, adaletin sesini yükseltmektir” dedi.

Kaynaklar, finansman ve BM’nin rolü

BM’ye yapılan ödemelerdeki kesintilere dikkati çeken Guterres, bunun yardım bekleyen birçok kişi için ölüm fermanı anlamına geldiğini söyledi. Dünya kaynaklarının tercihleri hakkında eleştirel bir örnek vererek “barışı inşa etme çalışmalarımızı desteklemek için yatırılan her dolara karşılık dünya, savaş silahlarına 750 dolar harcıyor” değerlendirmesini yaptı.

Guterres, “Bu kriz anında BM, hiç bu kadar önemli olmamıştı.” diyerek BM’nin eşsiz meşruiyetine ve birleştirici gücüne olan ihtiyacı vurguladı.

Teknoloji, yapay zeka ve insan hakları

Artan iklim krizi ve teknolojinin yükselişi bağlamında Guterres, özellikle yapay zekâ konusunda acil düzenlemeler gerektiğini belirtti. Teknolojinin “efendimiz değil, hizmetkarımız” olması gerektiğini söyleyen Guterres, hiçbir şirketin kanunun üstünde olamayacağını ve hiçbir makinenin “kimin yaşayıp kimin öleceğine” karar vermemesi gerektiğini vurguladı.

Son olarak, insan haklarının barışın bir süsü olmadığını, evrensel, bölünemez ve birbirine bağımlı olduğunu söyleyen Guterres, bu hakların uygulanması için siyasi irade gerektiğini yineledi.

İLGİLİ HABERLER

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Spor Yazarı Oğuz Dizer Sakarya'da Toprağa Verildi
2
Şişli'de Taksicinin Öldürülmesi: Yakalanan 3 Zanlı Adliyeye Sevk Edildi
3
Kırşehir'de 38. Ahilik Haftası: Ahi Sofrası Yarışmasında Çirleme ve Ahi Dürümü Birinci
4
Eskişehir'de Mihalgazi kara yolunda anne ayı ve 2 yavrusu görüntülendi
5
Suudi Arabistan'tan Yemen'e 368 Milyon Dolarlık Ekonomik Destek
6
Kassam Tugayları Gazze'de 'Yasin 105' ile Tankı Hedef Aldı, Kayıplar İddia Edildi
7
Adalet Bakanı Tunç, Azerbaycan Büyükelçisi Memmedov'u Kabul Etti

UREV'den Gençlere Burs Çağrısı — Başvurular 30 Eylül 2025'te Sona Eriyor

Şehitkamil Belediyesi'nden 20.000 TL Burs Desteği — Başvurular Başladı

Ocak 2026: Ek Ders Ücretlerine Çifte Zam — Öğretmenlerin Yeni Maaşları

Ankara’da Konser Operasyonu: ABB’de 154,4 Milyon TL İddiası

ÇYDD 2025-2026 Burs Başvuruları Başladı: Eylül ayına dikkat

ABB'den Başkent Kart ile 103.953 Öğrenciye 1000 TL Kıyafet, 37.530 Çocuğa Süt Desteği

Akbank ve Yemeksepeti'nden 500 TL İndirim Kampanyası

Balıkesir'de 'S' ve 'T' Plakalarına 30 Gün Süre: Hayalet Plaka Tespiti

Erdoğan Müjdesi: ABD Menşeli Otomobillere %60'lık Ek Vergi Kaldırıldı

Eylül Promosyon Yarışı: Emekliye 30.000 TL'ye Varan Ödeme

TOKİ'den Borçlulara %25 İndirim ve Kısmi Peşin Ödeme İmkanı

Bakanlıktan Rekor Promosyon: Vakıfbank Tek Seferde 99.500 TL Ödeyecek