Guterres: İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısını Şiddetle Kınıyorum

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi saldırılarında siviller ve çok sayıda gazetecinin yaşamını yitirmesini sert şekilde kınadı.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 19:49
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 19:49
Guterres: İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısını Şiddetle Kınıyorum

Guterres: İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısını Şiddetle Kınıyorum

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarda sivillerin yanı sıra çok sayıda gazetecinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.

Kınama ve uluslararası tepki

Guterres'in açıklaması, hastanenin hedef alınmasının yarattığı insani trajediye dikkat çekiyor. Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenlerin arasında sivil vatandaşlar ve medya mensuplarının bulunması vurgulandı.

BM Genel Sekreteri'nin tepkisi, bölgedeki duruma ilişkin uluslararası kaygıları yeniden gündeme getirdi ve olayın ciddi insani sonuçlarına işaret etti.

