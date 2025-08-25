Guterres: İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi Saldırısını Şiddetle Kınıyorum
BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'in Gazze'deki Nasır Hastanesi'ni hedef alan saldırılarda sivillerin yanı sıra çok sayıda gazetecinin hayatını kaybetmesini şiddetle kınadı.
Kınama ve uluslararası tepki
Guterres'in açıklaması, hastanenin hedef alınmasının yarattığı insani trajediye dikkat çekiyor. Açıklamada, saldırılarda yaşamını yitirenlerin arasında sivil vatandaşlar ve medya mensuplarının bulunması vurgulandı.
BM Genel Sekreteri'nin tepkisi, bölgedeki duruma ilişkin uluslararası kaygıları yeniden gündeme getirdi ve olayın ciddi insani sonuçlarına işaret etti.