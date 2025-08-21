DOLAR
Guterres'ten E1 Uyarısı: İsrail'e Batı Şeria'yı Bölme Planını Durdurma Çağrısı

BM Genel Sekreteri Guterres, İsrail'e E1 Projesi'ni durdurma çağrısını yineledi; yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğu ve ateşkes talebi vurgulandı.

Yayın Tarihi: 21.08.2025 08:09
Güncelleme Tarihi: 21.08.2025 08:09
Guterres'ten İsrail'e E1 Projesi Uyarısı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, İsrail yönetimine işgal altındaki Batı Şeria'yı bölmeyi amaçlayan planı durdurması için bir kez daha çağrıda bulundu.

Guterres'in çağrısının içeriği

Guterres, İsrail'in Doğu Kudüs'te Filistinlilerden gasbedilen yerleşimleri genişletecek ve Batı Şeria'nın kuzeyini güneyinden ayıracak "E1 Projesi"'ne nihai onay vermesinin ardından, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan açıklama yaptı.

Genel Sekreter, gasbedilen Filistin topraklarında her türlü yerleşim biriminin inşasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu hatırlatarak, "İsrail yetkililerinin Batı Şeria'yı bölmeye yönelik yasa dışı yerleşim birimlerini genişletme kararı geri alınmalıdır." ifadesini kullandı.

Ayrıca Guterres, Gazze'deki büyük çaplı ölüm ve yıkımın önlenmesinin hayati önem taşıdığını vurgulayarak, ateşkesin derhal sağlanması çağrısında bulundu.

BM Sözcüsü ve kamuoyuna açıklama

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, 15 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Guterres'in İsrail'in "E1" planını durdurmasına yönelik çağrısını kamuoyuyla paylaşmıştı.

Guterres açıklamasında, "Tutumumuz açıktır: Doğu Kudüs dahil Batı Şeria'daki İsrail yerleşim yerleri ve bunlarla bağlantılı rejim, uluslararası hukuku ihlal ederek kurulmuş ve sürdürülmektedir." ifadesine yer verdi.

"E1 Projesi" ne getiriyor?

Tarihsel olarak Doğu Kudüs'ün bir parçası olan ancak Ayrım Duvarı'nın Batı Şeria kısmında kalan Filistin mahallesi Azeriye'nin yakınına inşa edilmiş "Ma'ale Adumim" yerleşimini, Batı Kudüs'e giden yola bağlamak için "E1 Projesi" başlatılmıştı.

Bu kapsamda, bölgeye 4 binden fazla yasa dışı konut ve otel inşa etmek için 12 bin dönüm Filistin toprağı gasbedilmişti.

Projenin amacı, Doğu Kudüs'ün Batı Şeria'daki Filistin topraklarının bağlantısının kesilmesi ve izole edilmesi olarak özetleniyor.

