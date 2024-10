Guterres'ten Lübnan için Kritik Uyarı: Topyekün Savaş Riski

BM Genel Sekreteri Guterres, Topyekün Savaş Uyarısı Yaptı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Lübnan'da topyekün savaşın kapıda olduğunu belirterek, uluslararası topluma egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterme çağrısında bulundu. Guterres, BM merkezinde düzenlediği basın toplantısında Gazze ve çevresindeki duruma ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

Gazze'de İnsani Kriz Derinleşiyor

Guterres, Gazze'nin kabusun ikinci yılına girdiğine değinerek, "Bu yıl Gazze'de insani, siyasi ve diplomatik krizlerin yılı oldu" dedi. 7 Ekim'den sonra Gazze'nin, yaşanan acıların merkezi haline geldiğini ifade ederek, pek çok sivil ve insani yardım çalışanının hayatını kaybettiğini hatırlattı. Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşananların çok kötü olduğunu vurguladı.

İsrail'in Askeri Faaliyetleri

Guterres, İsrail'in bölgede askerî operasyonlarını artırdığını ve konut alanlarına yönelik saldırılarda bulunduğunu belirtti. 400 bin kişinin güneye gitmek zorunda kaldığını ve oranın aşırı şekilde kalabalıklaştığını söyledi. "Gazze'de tüm insan hakları ihlallerini kınıyorum," dedi.

UNRWA Çalışmaları İçin Uyarılar

Bunun yanında, BM Yakın Doğu’daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) için endişelerini paylaşmak üzere İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya bir mektup yolladığı bilgisini verdi. Guterres, bu yasa teklifinin geçmesi halinde Gazze ve işgal altındaki topraklarda insani yardım faaliyetlerinin duracağını ve bunun büyük bir felaket oluşturacağını belirtti.

Orta Doğu'daki Durum Gittikçe Kötüleşiyor

Uluslararası hukukun tartışılmaması gerektiğinin altını çizen Guterres, sivillerin her yerde korunması gerekliliğini vurguladı. "Orta Doğu, barut fıçısı gibi, her an ateşlemeye hazır" dedi. Gazze ve Lübnan'da ateşkes için çağrılarda bulunmayı sürdüreceğini belirten Guterres, herkesin bölgedeki barış içinde yaşama hakkına sahip olduğunu ifade etti.