Guterres'ten Rusya-Ukrayna Savaşı İçin Sert Mesaj: 'Yeter Artık'

Guterres, Savaşın Üçüncü Yılında Tepki Gösterdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın 3. yılına girilmesiyle birlikte sert bir açıklama yaptı. Guterres, savaşın sorumlularına karşı duyduğu rahatsızlığı, "Yeter artık" ifadesiyle dile getirdi.

Savaşın Üzerinden Üç Yıl Geçti

Guterres, 24 Şubat tarihinde iki ülke arasındaki savaşın başlamasının üzerinden üç yıl geçeceğini vurgulayarak, "Rusya Federasyonu'nun Birleşmiş Milletler Sözleşmesi ve uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek Ukrayna'ya tam ölçekli işgalini başlatmasının üzerinden üç yıl geçti. Bu trajik olayda, adil, sürdürülebilir ve kapsamlı bir barışa olan acil ihtiyacı yeniden teyit ediyorum," dedi.

Acil Çözüm Çağrısı

Guterres, "Yeter Artık. Üç yıllık ölüm ve yıkımın ardından, bir kez daha acil bir şekilde gerginliğin azaltılması ve düşmanlıkların derhal sona erdirilmesi çağrısında bulunuyorum," şeklinde konuştu. BM Sözleşmesi'nin, Ukrayna'nın uluslararası alanda tanınan sınırları içinde egemenliğini, bağımsızlığını ve toprak bütünlüğünü tamamen desteklediğinin altını çizdi.

Barış Çabalarına Destek

Antonio Guterres, barışa ulaşma yönündeki tüm çabaları "memnuniyetle karşıladığını" belirterek BM'nin bu tür çabaları desteklemeye hazır olduğunu da ifade etti.

Uluslararası Güvenlik İçin Tehdit

Ayrıca, "İkinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinden 80 yıl sonra, Ukrayna'daki savaş yalnızca Avrupa'nın barış ve güvenliği için değil, aynı zamanda BM'nin temelleri ve temel ilkeleri için de ciddi bir tehdit oluşturmaktadır," dedi.