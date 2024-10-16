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Güvenpark Terör Saldırısı Davasında Cezalar Açıklandı

Yargıtay'ın kısmen bozduğu davada mahkeme, terör saldırısının sanığına 5 bin 172 yıl hapis cezası verdi.

Yayın Tarihi: 16.10.2024 14:25
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 14:25
Güvenpark Terör Saldırısı Davasında Cezalar Açıklandı

Güvenpark'taki Terör Saldırısı Davası Karara Bağlandı

13 Mart 2016 tarihinde Kızılay'daki Güvenpark otobüs duraklarında meydana gelen ve 36 kişinin ölümüne, 344 kişinin yaralanmasına yol açan terör saldırısıyla ilgili davada yeni gelişmeler yaşandı. Yargıtay'ın bozma kararının ardından, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıklar ve avukatlarının katıldığı duruşmada karar açıklandı.

Mehmet Veysi Dolaşan'a Ağır Ceza

Duruşmada, sanık Mehmet Veysi Dolaşan'ın eyleminin "kasten öldürme suçuna yardım" olduğu değerlendirilerek, toplam 5 bin 172 yıl hapis cezasına çarptırıldığı bildirildi. Dolaşan, 36 kez "nitelikli adam öldürmeye teşebbüse yardım" suçundan da 341 yıl hapis cezası aldı.

Diğer Sanıkların Cezaları

Mahkeme, sanık Velat Cin'i "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl, Neval Basut'u ise "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan 1 yıl 6 ay 22 gün hapsine mahkum etti. Halil İbrahim Demirer ve Uğur Ayçil'in dosyası ise ayrıldı, Rıdvan Tekin ise beraat etti.

CHP'den Açıklama

Karar duruşması öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, partili milletvekilleri ile açıklama yaptı. Gökçen, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan herkesin can güvenliğinin önemine dikkat çekerek, hukuki sürecin devam ettiğini vurguladı. Ayrıca, ailelerin deneyimlediği ihmal iddialarının da gözden geçirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

Davanın Geçmişi

PKK/KCK'nın elebaşları hakkındaki yargılama, 19 Haziran 2017'de başlayarak 21 Kasım 2018'de sonuçlanmış ve Dolaşan'a toplam 10 bin 260 yıl hapis cezası verilmişti. Daire, 6 sanığın mahkumiyetinin bozulmasıyla ilgili kararı Yargıtay'a iletmişti.

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