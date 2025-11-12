Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti

Gaziantep Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencileri, 'Müzeler ve Sanat Galerileri' adlı fakülte seçmeli ortak dersleri kapsamında SANKO Sanat Galerisi'ni ziyaret etti. Ziyarette öğrenciler, Resim Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Karslıgil Marakoğlu eşliğinde galeriyi gezdi.

Sergi İncelemesi ve Teknik Bilgilendirme

Öğrenciler, Ressam Sezgin Yüksel’in 'Yaşama Özdeş' isimli sergisini gezerek sanatçının eserleri hakkında teknik bilgiler aldı ve eserlerin yaratım süreci üzerine fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaret kapsamında katılımcılara ayrıca galerinin kuruluş hikâyesi, koleksiyon yapısı ile geçmiş ve gelecek sergiler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Dr. Öğr. Üyesi Gülfem Karslıgil Marakoğlu, bu tür etkinliklerin öğrencilerin sanat algısını geliştirdiğini ve sanat ortamıyla doğrudan temas kurmalarına imkan tanıdığını belirterek SANKO Sanat Galerisi'ne misafirperverlikleri için teşekkür etti.

Ziyaret sonunda öğrenciler, sanatın farklı yönlerini yerinde deneyimlemenin kendileri için ilham verici olduğunu ifade etti.

