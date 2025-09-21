H-1B Vizeleri: Mevcut Sahipler 100 Bin Dolarlık Ücretten Muaf

Beyaz Saray, H-1B için getirilen 100 bin dolarlık ücretin tek seferlik olduğunu ve mevcut vizelilerin yenileme veya yeniden girişlerde ödeme yapmayacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 21.09.2025 10:36
Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 10:36
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, ABD'de yüksek vasıflı işçilerin çalışmasını hedefleyen H-1B vizesine ilişkin yeni düzenlemenin detaylarını açıkladı. Leavitt, 100 bin dolar olarak belirlenen ücretin tek seferlik uygulanacağını ve halihazırda H-1B vizesine sahip kişilerin yenileme işlemlerinde veya yeniden girişlerde bu bedeli ödemeyeceklerini bildirdi.

Açıklama, Leavitt'in ABD merkezli X şirketi üzerindeki paylaşımında yer aldı. Sözcü, söz konusu ödemenin yıllık bir ücret olmadığını, yalnızca yeni başvurularda alınacağını vurguladı: "Halihazırda H-1B vizesine sahip olup da anlık olarak ülke dışında bulunanlar, yeniden girişlerde 100 bin dolar ödemeyecek."

Kararname ve gerekçesi

ABD Başkanı Donald Trump, H-1B programında şirketlerin ödeyeceği başvuru ücretinin 100 bin dolara çıkarılmasını öngören kararnameyi 19 Eylül tarihinde imzalamıştı. Kararnamede, H-1B programının yüksek vasıflı işçileri çekmek üzere tasarlandığı, ancak son yıllarda programın kötüye kullanıldığı ve bunun ülke ekonomisi ile ulusal güvenlik üzerinde olumsuz etkiler yarattığı belirtildi.

Leavitt'in açıklaması, yeni ücret düzenlemesinin kapsamını netleştirerek, mevcut H-1B hak sahiplerinin uygulamadan etkilenmeyeceğini teyit etti.

