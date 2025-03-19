Haaretz: Gazze Ateşkesini Engelleyen Hamas Değil, İsrail

Haaretz gazetesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını engelleyenin Hamas değil, İsrail olduğunu vurguladı. Netanyahu'nun kararları tartışma yarattı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 14:16
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 14:16
Haaretz: Gazze Ateşkesini Engelleyen Hamas Değil, İsrail

Haaretz'ten Çarpıcı İddia: Ateşkesi Engelleyen İsrail

İsrail merkezli Haaretz gazetesi, Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını engelleyenin Hamas değil, İsrail olduğunu savundu. Gazetenin bugünkü başyazısında, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun, Yahudi Gücü Partisi lideri Itamar Ben-Gvir’i hükümete döndürmek için ödediği bedelin, İsrailli esirlerin geri dönüşünden daha önemli olduğuna dikkat çekildi.

İsrail'in Yükümlülüklerini İhlali

Haaretz, Netanyahu'nun, Hamas'ın ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff’un önerilerini geri çevirmesi sebebiyle saldırı kararı aldığını iddia ettiğini hatırlatarak, bunun açık bir yalan olduğunu kaydetti. Gazeteye göre, anlaşmanın 16. gününde her iki tarafın da kalan tüm esirlerin serbest bırakılması amacıyla görüşmeye başlaması gerekiyordu, ancak İsrail bunu reddetti. Ayrıca, ateşkes kapsamında yapılması gereken Philadelphi Koridoru'ndan çekilme sözünü de tutmadı.

İnsani Yardımlar ve Müzakereler

Gazete, insani yardımların Gazze'ye girişinin de anlaşmanın ihlal edildiğine dikkati çekti. Anlaşma gereği, müzakereler sürerken Gazze'ye yardım girişinin devam etmesi gerekiyordu fakat İsrail, insani yardım girişini ve elektrik akışını durdurdu.

Yanıltıcı Manipülasyonlar

Yazıda, Hamas’ın Witkoff'tan aldığı tekliflerin, İsrail'in anlaşma yükümlülüklerini yerine getirmemesinden kaynaklandığı ifade edildi. Hamas'ın bu önerileri geri çevirmesini gerekçe göstermenin, yanıltıcı bir manipülasyon olduğu vurgulandı.

Haaretz, Netanyahu’nun hükümetini kurtarmak için İsrailli esirlerden vazgeçtiğini savunarak, İsrael halkını Netanyahu karşıtı protestolara katılmaya çağırdı.

İsrail Ordusunun Yeniden Saldırıları

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak'ta başlayan ateşkesin ardından saldırılarına yeniden başladı. 18 Mart sabahı gerçekleştirilen hava saldırılarında, çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere en az 400 kişi hayatını kaybetti, 500'ün üzerinde kişi yaralandı. Saldırılar, Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın direktifleri doğrultusunda başlatıldı.

Hamas, İsrail'in sözlerine uymadığını ve ateşkes sırasında Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını açıkladı. Gazze'deki İsrailli esirlerin aileleri ise Netanyahu hükümetini, esirlerden vazgeçmekle suçlayarak yeniden başlatılan savaşın gerekçesinin “tam bir aldatmaca” olduğunu belirtti.

Ayrıca, İsrail’deki muhalefet partileri, Netanyahu'nun iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet Direktörü’nü görevden alması gibi tartışmalı siyasi adımlarının gölgesinde, saldırıların yeniden başlamasından rahatsızlık duyduklarını vurguladı.

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