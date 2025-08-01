HAB, Savunma Sanayiinde 'Takım Yıldızları' İle Yükseliyor

HAB, Savunma Sanayiinde Yükselişini Sürdürüyor

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB), "takım yıldızları" yaklaşımıyla Türkiye'nin savunma, havacılık ve uzay ekosistemine önemli katkılar sağlıyor.

Havacılık, savunma ve uzay gibi yüksek katma değerli sanayi işletmelerinin bir araya getirilmesiyle yurt dışı bağımlılığın azalması, teknolojik ihracatın artması hedefleniyor. HAB, savunma sanayisi ekosistemini kullanarak bünyesinde oluşturduğu "takım yıldızları" ile bölgedeki sinerjiyi artırmaya çalışıyor.

IDEF 2025 Fuarı'nda Takım Yıldızları

HAB OSB, 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025) kapsamında alt yüklenicilerin hava savunma sistemlerindeki projelerdeki rollerine dikkat çekmek için "takım yıldızları" konseptiyle yer aldı. Kahramankazan'da 9 milyon 400 bin metrekarelik bir alanda kurulu olan HAB OSB, fuarda alt yüklenici firmaların savunma sanayisine katkısını ön plana çıkardı.

HAB OSB Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, hab olarak IDEF’e ilk kez bu büyüklükte bir stantla katıldıklarını belirterek, "Bölgeden katılımcı firmalarla fuarda olmamız çok kıymetli" dedi.

Altyapı ve Gelecek Vizyonu

Yapıcı, HAB OSB'nin bir altyapı bölgesi olmanın yanı sıra, milli savunma teknolojilerinde alt bileşenlerin üretim merkezi olduğunu vurgulayarak, "TUSAŞ, ASELSAN, Roketsan, HAVELSAN gibi şirketlerin yanı sıra bölgemizde toplam 310 katılımcı var. Alt yüklenicilerle birlikte milli duygularla çalışan bir yapıdan bahsediyoruz. Hedefimiz, tüm bu yapıya kusursuz altyapı sağlamak" şeklinde konuştu.

Bölgenin geleceğine yönelik vizyonlarını "genişleme alanlarını da aynı kaliteyle büyütmek" olarak açıklayan Yapıcı, elektrik, su, asfalt yollar ve sosyal tesislerin yanı sıra kritik altyapıyı kaliteli biçimde kurduklarını sözlerine ekledi. 55 bin kişilik kapasitedeki bölgenin, hareketli nüfusla 100 bini aşacağı öngörülüyor.

Alt Yüklenicilerin Rolü

IDEF 2025'in açılışında gökyüzünde HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve HÜRJET gibi milli platformların izlendiklerini hatırlatan Yapıcı, "Bu platformlarda bizim bölgemizdeki küçük ama kritik firmaların parçaları var. MZD, Teknokar gibi firmalar KAAN gibi uçakların içindeki alt bileşenleri üretiyor" dedi.

Her bir alt yüklenici firmanın yıldızlardan oluşan bir takımda çalıştığını vurgulayan Yapıcı, "Bu parçalar HAB'da birleşiyor ve platforma dönüşüyor. KAAN, HÜRJET, Altay tankı gibi sistemlerde firmalarımızın izi var" şeklinde bilgi verdi.

HAB OSB'nin son yıllarda savunma ve havacılık alanında yaptığı yatırımların dikkat çekici büyüme gösterdiğini belirten Yapıcı, bu büyümenin teknolojik ihracata katkı sağlayacağını ve dışa bağımlılığı azaltacağını vurguladı.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Ankara Uzay ve Havacılık İhtisas Organize Sanayi Bölgesi (HAB) Genel Müdürü Mehmet Nihat Yapıcı, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.