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Hablemitoğlu Suikastı Davası 21 Nisan'da Devam Edecek

Necip Hablemitoğlu suikastı davasının duruşması 21 Nisan'da gerçekleşecek. 10 sanığın yargılandığı davada Nuri Gökhan Bozkır ve diğer sanıklar savunmalarını yaptı.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 17:46
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 17:46
Hablemitoğlu Suikastı Davası 21 Nisan'da Devam Edecek

Hablemitoğlu Suikastı Davası 21 Nisan'da Devam Edecek

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002'de Ankara Çankaya'daki evinin önünde öldürülmesiyle ilgili açılan davanın duruşması 21 Nisan'da yapılacak.

Bu dava, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve emekli albay Levent Göktaş gibi 10 sanığın yargılandığı önemli bir süreci temsil ediyor. Duruşma, Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştiriliyor ve davanın tek tutuklu sanığı Nuri Gökhan Bozkır ile başka bir davadan hükümlü Enver Altaylı cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldılar.

Duruşmada, tutuksuz sanıklar Levent Göktaş, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu, Aydın Köstem ve Mehmet Narin ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Mahkeme başkanı, önceki celsede mahkemeye getirilmesine karar verilen tanıkların duruşmaya gelmediğini belirtirken, cumhuriyet savcısına söz verdi.

Savcı, tanık Ali E.'nin savcılıkta verdiği ifadenin yeterli olduğunu ve tanığın dinlenilmesine gerek olmadığını ifade etti. Ayrıca, tanık Arzum Reyhan E. hakkında “zorla mahkemeye getirilme kararı” verilmesini talep etti. Mahkeme, tanıkların dinlenilmesinin davaya katkı sağlamayacağına karar vererek, sadece tanık Ali E.'nin ifadesinin okunmasının yeterli olacağına hükmetti.

Tutuksuz sanık Levent Göktaş, üzerine atılı suçu kabul etmeyerek, bilirkişinin Hablemitoğlu’nu takip eden 3 kişiyi tespit ettiğini ve kendi resimleriyle kıyaslandığında, kendisi ile irtibatlarının olmadığının tespit edildiğini belirtti.

Tutuklu sanık Nuri Gökhan Bozkır ise olayla hiçbir ilgisinin olmadığını savunarak, Eskişehir'deki konferans görüntüleri ve market kamera kayıtlarında kendisinin yer almadığını öne sürdü. Diğer sanıklar adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep etti ve beraat istedi.

Mahkeme başkanı, dosyaya giren görüntülerdeki şüphelilerin tespiti için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yazı yazılmasına ve sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verdi. Gelecek duruşma 21 Nisan Pazartesi günü gerçekleştirilecek.

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