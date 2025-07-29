Habur Sınır Kapısı'ndaki Tır Şoförleri Kavurucu Sıcaklarla Mücadele Ediyor

Habur Sınır Kapısı'ndaki Kavurucu Sıcaklar

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak hava koşullarıyla zor zamanlar geçiriyor. Yurdun büyük bölümünü etkisi altına alan sıcak hava, Silopi'de de yoğun hissediliyor.

Türkiye'de 25 Temmuz'da 50,5 dereceyle tüm zamanların sıcaklık rekorunun kırıldığı ilçede, bugün sıcaklıkların 49 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Farklı illerden tırlarına yükledikleri ürünlerin Irak'a naklini gerçekleştirmek için Habur Sınır Kapısı'na gelen şoförler, geçiş işlemleri için uzun kuyruklar oluşturuyor.

Sıcak Havanın Etkileri

Geçiş süreçlerini bekleyen sürücüler, araçlarını parka çekip kavurucu sıcaktan etkileniyor. Araçlarının klimalarını uzun süre çalıştıramayan şoförler, serinlemek için tırların ya da ağaçların gölgesine sığınmak zorunda kalıyor. Bazı sürücüler, başlarına su dökerek ya da ıslattıkları havluyu sararak kendilerini serinletmeye çalışıyor.

Tır şoförlerinden Yusuf Öden, sıcak hava nedeniyle aşırı su tüketmek zorunda kaldıklarını ifade ederek, "İçtiğimiz suyun soğuk kalması için buzu termoslarımıza atıyoruz," dedi. Öden, buldukları her gölge alanına sığındıklarını ve "Suyla ıslattığımız havluyu kafamıza sararak serinliyoruz. Araçlarımızın klima sistemi etkili değil; vantilatör ise sıcak hava üflüyor," şeklinde konuştu.

Bir diğer tır şoförü Arif Çiçek ise, "Aşırı sıcak, dayanılacak gibi değil. Arabaların klimaları devreye giremiyor, bu yüzden gölge alanlarda ya da Silopi ilçe merkezinde serinlemeye çalışıyoruz," dedi. Ahmet Yaman da, gölge alanlarda serinlemeye gayret ettiklerini ekledi. Yaman, "Araçlarımızın klimasını bir saatten fazla çalıştıramıyoruz, akü bitiyor," açıklamasında bulundu.

Son olarak, tır şoförü Fuat Çapan havanın aşırı sıcak olduğunu ve bu nedenle yemek yemekte dahi zorlandıklarını belirtti.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan olumsuz etkileniyor.

Şırnak'ın Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak'a yük taşıyan tır şoförleri de mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcak havadan olumsuz etkileniyor.