Hac Ek Kayıt Başvuruları Yarın Sona Eriyor!

2025 Hac Ek Kayıt Süreci Tamamlanıyor

2025 yılı için hac kontenjanlarına ilişkin ek kayıt başvuruları yarın sona erecek. Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü, boş kalan kontenjanlar için gerçekleştirilecek bu ek başvuruların son tarihini duyurdu.

Kayıt İşlemleri e-Devlet Üzerinden Yapılacak

Noter huzurunda yapılan hac kura çekimlerinde kesin kayıt hakkı elde eden adaylardan, boş kalan kontenjanlar için ek kayıt süresi yarın bitecek. Ek kayıttan yararlanmak isteyen hacı adayları, 21 Kasım'dan itibaren erişime açılan işlemleri e-Devlet üzerinden gerçekleştirebilecekler.

Detaylı Bilgi İçin İletişim

Hac kesin kayıt işlemleri hakkında daha fazla bilgi almak isteyenler, il ve ilçe müftülükleri ile Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün 0 (850) 260 13 13 numaralı çağrı merkezinden iletişime geçebilirler.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.