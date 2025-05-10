Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat Temalı Yarışmanın Ödülleri Sahiplerini Buldu

Nevşehir'de Ödül Töreni Coşkusu

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması ödül töreni ile kutlandı.

Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat Teması

Bu yılki yarışmanın teması "Hacı Bektaş-ı Veli ve Makalat" olarak belirlenirken, "İncinsen de İncitme" sloganı ile 81 ilde organize edilen etkinliğin ödül töreni, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Kategorilere Göre Ödüller

Törende, ilkokul, ortaokul, lise, yetişkin ve danışman kategorilerinde dereceye giren katılımcılara ödülleri takdim edildi.

Tasavvuf Musikisi Konseri ile Birlikte

Ödül töreni, ödül sahiplerinin heyecan dolu anlarının ardından bir tasavvuf musikisi konseri ile sona erdi. Bu etkinlik, Hacı Bektaş-ı Veli’yi anma ve kültürel değerleri yaşatma amacı taşırken, katılımcılara unutulmaz anlar yaşattı.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. İlçedeki, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ndeki programda, "ilkokul", "ortaokul", "lise", "yetişkin" ve "danışman" kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.

Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesinde, bu yıl 12. kez düzenlenen Ufka Yolculuk Bilgi ve Kültür Yarışması'nın ödül töreni gerçekleşti. İlçedeki, Hacı Bektaş Veli Kültür Merkezi'ndeki programda, "ilkokul", "ortaokul", "lise", "yetişkin" ve "danışman" kategorilerinde dereceye girenlere ödülleri verildi.