Hacılar Belediye Meclisi 2025'in Son Toplantısını Gerçekleştirdi

Hacılar Belediye Meclisi, Başkan Bilal Özdoğan yönetiminde 2025'in son toplantısını yaparak gündemdeki 4 maddeyi karara bağladı; 2026 hedefleri konuşuldu.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:00
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:00
Hacılar Belediye Meclisi 2025 yılının son toplantısını yaptı

Hacılar Belediye Meclisi’nde 2025 yılının son toplantısı, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan riyasetinde gerçekleştirildi.

Meclis gündeminde bulunan 4 madde görüşülerek karara bağlandı.

2025 değerlendirmesi ve yeni dönem öncelikleri

Toplantıda, Hacılar genelinde 2025 yılı boyunca yürütülen çalışmalar değerlendirildi; yeni döneme ilişkin öncelikler ve hedefler ele alındı.

Başkan Bilal Özdoğan, toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2025 yılını geride bırakırken hem yılı değerlendirdik hem de yeni dönemin çalışmalarını, önceliklerini ve hedeflerini istişare ettik. Her kararın merkezinde yine hemşehrilerimizin huzuru, konforu ve Hacılarımızın yarınları var. Bu vesileyle; emek veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyor, alınan kararların ilçemize hayırlı olmasını diliyorum."

Başkan Özdoğan, yeni yılda Hacılar Belediyesi’nin kesintisiz bir şekilde mesaisine devam edeceğini belirterek, "Hacılar Belediyesi olarak 2026 yılında da ilçemizin gelişimi, yaşam kalitesinin artırılması ve yeni projelerin hayata geçirilmesi için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.

