Hacılar Belediyesi Ocak Meclisi — 15 Asıl ve 3 Ek Madde Oy Birliğiyle

Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantı Detayları

Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, meclis gündeminde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Özdoğan'ın Değerlendirmesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan mecliste 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirdi. Toplantı öncesinde meclis üyeleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek 2025 yılı boyunca ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımlara katkı sunan tüm meclis üyelerine ve belediye bürokratlarına teşekkür etti.

Başkan Özdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "ilçemizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde meclisimizin desteği çok kıymetliydi. Eser ve hizmet odaklı çalışmalarımız, sizlerin desteğiyle kararlılıkla devam edecek".

Kış Çalışmaları ve Sosyal Yardım

Kış döneminde yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Özdoğan, yoğun kar yağışına rağmen sahada özveriyle görev yapan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerine teşekkür ederek, "Ekiplerimiz zor kış şartlarında büyük bir gayretle çalıştı. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca 1 Nisan itibariyle oluşan yeni meclis yapısının uyumuna dikkat çektı; meclis üyeleri, belediye birimleri, kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarıyla güçlü bir iş birliği içinde hareket edildiğini vurguladı. Özellikle kış aylarında sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını, bu dönemde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin sürdüğünü belirtti.

Gündem ve Kapanış

Toplantının sonunda Ocak Ayı Meclis Gündemi’nde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Özdoğan yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların Hacılar için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Özdoğan, katkı sunan tüm meclis üyelerine ve birim müdürlerine teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

