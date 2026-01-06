Hacılar Belediyesi Ocak Meclisi — 15 Asıl ve 3 Ek Madde Oy Birliğiyle

Hacılar Belediyesi Ocak Meclis Toplantısında 15 asıl ve 3 ek madde oy birliğiyle kabul edildi; Başkan Bilal Özdoğan 2025 çalışmalarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 14:10
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 14:10
Hacılar Belediyesi Ocak Meclisi — 15 Asıl ve 3 Ek Madde Oy Birliğiyle

Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi

Toplantı Detayları

Hacılar Belediyesi Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, meclis gündeminde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde görüşülerek oy birliğiyle kabul edildi.

Başkan Özdoğan'ın Değerlendirmesi

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan mecliste 2025 yılındaki çalışmaları değerlendirdi. Toplantı öncesinde meclis üyeleriyle bir arada olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek 2025 yılı boyunca ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımlara katkı sunan tüm meclis üyelerine ve belediye bürokratlarına teşekkür etti.

Başkan Özdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "ilçemizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu hizmetlerin hayata geçirilmesinde meclisimizin desteği çok kıymetliydi. Eser ve hizmet odaklı çalışmalarımız, sizlerin desteğiyle kararlılıkla devam edecek".

Kış Çalışmaları ve Sosyal Yardım

Kış döneminde yürütülen çalışmalara da değinen Başkan Özdoğan, yoğun kar yağışına rağmen sahada özveriyle görev yapan Fen İşleri, Park ve Bahçeler ile Temizlik İşleri ekiplerine teşekkür ederek, "Ekiplerimiz zor kış şartlarında büyük bir gayretle çalıştı. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Özdoğan ayrıca 1 Nisan itibariyle oluşan yeni meclis yapısının uyumuna dikkat çektı; meclis üyeleri, belediye birimleri, kaymakamlık ve diğer kamu kurumlarıyla güçlü bir iş birliği içinde hareket edildiğini vurguladı. Özellikle kış aylarında sosyal yardımlaşma faaliyetlerinin Ramazan ayı ile sınırlı kalmadığını, bu dönemde de ihtiyaç sahibi vatandaşlara desteklerin sürdüğünü belirtti.

Gündem ve Kapanış

Toplantının sonunda Ocak Ayı Meclis Gündemi’nde yer alan 15 asıl ve 3 ek madde oy birliğiyle kabul edilirken, Başkan Özdoğan yılın ilk meclis toplantısında alınan kararların Hacılar için hayırlı olmasını temenni etti. Başkan Özdoğan, katkı sunan tüm meclis üyelerine ve birim müdürlerine teşekkür ederek, "Birlik ve beraberlik içerisinde ilçemiz için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

HACILAR BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS ÜYELERİ VE BİRİM MÜDÜRLERİNİN...

HACILAR BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS ÜYELERİ VE BİRİM MÜDÜRLERİNİN KATILIMIYLA GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

HACILAR BELEDİYESİ OCAK AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI, MECLİS ÜYELERİ VE BİRİM MÜDÜRLERİNİN...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MİT, Arabistanlı Lawrence’e Dair 87 Yıllık Raporu Açıkladı
2
Haliç'te Denizden Haç Çıkarma Töreni — Patrik Bartholomeos'un Attığı Haçı Vasilios Konstantinidis Çıkardı
3
Osmangazi’den Kültür ve Gençliğe Tam Destek: Erkan Aydın NAKEM'i Ziyaret Etti
4
İnegöl Belediyesi’nden Otizm ve Nöroçeşitlilik Semineri — Espina Hande Ayas Katıldı
5
Bursa'dan Karbonmonoksit Uyarısı: 'Sessiz Katil' İçin Basit Önlemler Hayat Kurtarır
6
Bursa'da Karbonmonoksit Uyarısı: Basit Önlemler Hayat Kurtarır
7
Bitlis'te Helikopter Ambulansla Anne ve Yeni Doğan Bebeğin Kurtarılması

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları