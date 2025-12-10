Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor

Hacılar’da uzun süredir beklenen Hacılar-Erciyes-Develi bağlantı yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje, ilçenin cazibesini artırıp ticaret ve konut yatırımlarına ivme kazandırmayı hedefliyor.

Stratejik öneme sahip yeni güzergâh

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek yolun ilçenin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Özdoğan, projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yol, ilçemizin gelişimine, Erciyes’e ve Develi’ye olan bağlantısına büyük katkı sağlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizden bu güzergâhla ilgili yoğun talepler aldık. Yasal sorumluluk Karayolları'na ait olsa da bu projenin ilçemiz adına taşıdığı önemin farkındayız ve süreci en başından itibaren yakından takip ediyoruz."

Altyapı düzenlemeleri ile güvenli ulaşım

Projede mevcut virajlı yolun ortadan kaldırılmasının önemli bir aşama olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Bu bölgede bazı yapılar Karayolları ile iş birliği içinde yıkıldı. Elektrik, doğalgaz ve su hatlarının yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte altyapı uyumlaştırılıyor." dedi.

Özdoğan, altyapı çalışmalarının yolun genişliği ve standardını yükselterek ulaşım güvenliğini artıracağını ve ilçeye değer katacağını söyledi.

Ekonomik canlılık ve erişim avantajı

Yeni güzergâhın, Erciyes'e giden turistler için daha kısa ve güvenli bir rota sunacağını söyleyen Özdoğan, projenin tamamlanmasıyla Develi’ye ve Erciyes Tekir Kapı’ya ulaşmak isteyenlerin Hacılar güzergâhını daha sık tercih edeceğini belirtti.

"Havaalanı ve şehir merkezinden batı aksı üzerinden Erciyes’e erişim daha kolay hale gelecek. Bu durum, ilçemizin cazibesini artıracak; ticaret, konut yatırımları ve genel ekonomik gelişim anlamında önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, "İlçemizin geleceği için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu güzergâhın tamamlanmasıyla Hacılar, Kayseri’nin önemli çıkış noktalarından biri haline gelecek" sözleri ile açıklamasını tamamladı.

