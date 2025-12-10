DOLAR
42,6 -0,05%
EURO
49,62 -0,12%
ALTIN
5.751,06 0,23%
BITCOIN
3.920.937,79 1,08%

Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor

Hacılar-Erciyes-Develi bağlantı yolunda çalışmalar sürüyor; proje ilçeyi kesişim merkezi yapacak, ulaşımı kısaltıp ticaret ve konut yatırımlarını canlandıracak.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 15:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 15:03
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor

Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor

Hacılar’da uzun süredir beklenen Hacılar-Erciyes-Develi bağlantı yolunda çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Proje, ilçenin cazibesini artırıp ticaret ve konut yatırımlarına ivme kazandırmayı hedefliyor.

Stratejik öneme sahip yeni güzergâh

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, sahada yürütülen çalışmaları yakından takip ettiklerini belirterek yolun ilçenin geleceği açısından stratejik önem taşıdığını vurguladı.

Başkan Özdoğan, projeyle ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu yol, ilçemizin gelişimine, Erciyes’e ve Develi’ye olan bağlantısına büyük katkı sağlayacak. Göreve geldiğimiz günden bu yana hemşehrilerimizden bu güzergâhla ilgili yoğun talepler aldık. Yasal sorumluluk Karayolları'na ait olsa da bu projenin ilçemiz adına taşıdığı önemin farkındayız ve süreci en başından itibaren yakından takip ediyoruz."

Altyapı düzenlemeleri ile güvenli ulaşım

Projede mevcut virajlı yolun ortadan kaldırılmasının önemli bir aşama olduğunu belirten Başkan Özdoğan, "Bu bölgede bazı yapılar Karayolları ile iş birliği içinde yıkıldı. Elektrik, doğalgaz ve su hatlarının yerlerinin değiştirilmesiyle birlikte altyapı uyumlaştırılıyor." dedi.

Özdoğan, altyapı çalışmalarının yolun genişliği ve standardını yükselterek ulaşım güvenliğini artıracağını ve ilçeye değer katacağını söyledi.

Ekonomik canlılık ve erişim avantajı

Yeni güzergâhın, Erciyes'e giden turistler için daha kısa ve güvenli bir rota sunacağını söyleyen Özdoğan, projenin tamamlanmasıyla Develi’ye ve Erciyes Tekir Kapı’ya ulaşmak isteyenlerin Hacılar güzergâhını daha sık tercih edeceğini belirtti.

"Havaalanı ve şehir merkezinden batı aksı üzerinden Erciyes’e erişim daha kolay hale gelecek. Bu durum, ilçemizin cazibesini artıracak; ticaret, konut yatırımları ve genel ekonomik gelişim anlamında önemli katkılar sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Başkan Özdoğan, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne yürütülen çalışmalar için teşekkür ederek, "İlçemizin geleceği için tüm kurumlarımızla iş birliği içinde çalışıyoruz. Bu güzergâhın tamamlanmasıyla Hacılar, Kayseri’nin önemli çıkış noktalarından biri haline gelecek" sözleri ile açıklamasını tamamladı.

HACILAR’DA UZUN SÜREDİR BEKLENEN HACILAR–ERCİYES–DEVELİ BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN...

HACILAR’DA UZUN SÜREDİR BEKLENEN HACILAR–ERCİYES–DEVELİ BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR.

HACILAR’DA UZUN SÜREDİR BEKLENEN HACILAR–ERCİYES–DEVELİ BAĞLANTI YOLUNDA ÇALIŞMALAR HIZ KESMEDEN...

İLGİLİ HABERLER

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nazilli'de firari C.G. 'komşu kılığında' operasyonla yakalandı
2
Menteşe'de Okul Kantini Denetimi: Gıda Güvenliği ve Hijyen Kontrolleri
3
Düzce'de Narkotik Operasyonu: Uyuşturucu Satan Genç Tutuklandı
4
Çarşamba'da Umre Hazırlık Kursu: Diyanet Yolcuları Bilinçlendiriyor
5
Kocaeli İzmit'te 2022 Kavgada Dava Yeniden Görüldü: Ertaş Özariş'e Tahrik İndirimi
6
Erzurum'da 37 Kaçak Göçmen ve 10 Organizör Yakalandı
7
TUSAŞ Şehidinin Kızı Ece Naz Kanseri Yenip Pilot Koltuğuna Oturdu

Ziraat Bankası Aralık 2025 Emekli Promosyonu: Son Günler, 12.000 TL'ye Varan Destek

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi