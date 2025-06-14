Hacılar, Osmanlı Mirası Medine Tren İstasyonu Müzesi'ni Ziyaret Etti

Kafileler Halinde Yapılan Ziyaretler

Kafile başkanları, hacılara istasyon ve cami hakkında detaylı bilgiler verdikten sonra, dua edilip hatıra fotoğrafı çekiliyor. Hacılar, ruhani atmosferde bu tarihi yerleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hacılar Duygularını Paylaştı

Hollanda'dan gelen hacı Sinan Kalemli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac görevlerini tamamladıktan sonra Medine'deki bu önemli yapıları görmek için geldiklerini belirtti. Kalemli, “Yüce Rabbime böyle bir kapı açtığı için şükrediyorum. Burada olmak bizler için çok anlamlı. Osmanlı’nın bizim ecdadımız olduğunu gözlerimizle görmek, gelecek nesillere bu mirası aktarmak temel görevimiz.” dedi.

Bir diğer hacı Ayşe Demir ise, geçen yıl arkadaşıyla hac yapmaya karar verdiklerini ve bu yıl Medine'ye geldiklerini ifade etti. Demir, “Osmanlı dönemine ait bir eseri görmek çok gurur verici. Bir Türk olarak, böyle bir mirasa sahip çıkmak beni çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu'nun mukaddes topraklardaki son istasyonu Medine Tren İstasyonu, kapalı olsa da hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu'nun mukaddes topraklardaki son istasyonu Medine Tren İstasyonu, kapalı olsa da hacılar tarafından ziyaret ediliyor.