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Hacılar, Osmanlı Mirası Medine Tren İstasyonu Müzesi'ni Ziyaret Etti

Osmanlı dönemine ait Medine Tren İstasyonu ve Amberiye Camisi, hacılar tarafından yoğun bir ilgiyle ziyaret edildi.

Yayın Tarihi: 14.06.2025 11:12
Güncelleme Tarihi: 14.06.2025 11:12
Hacılar, Osmanlı Mirası Medine Tren İstasyonu Müzesi'ni Ziyaret Etti

Osmanlı’nın İzinde: Hacılar Medine Tren İstasyonu’ndaydı

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde, hac ve umre yolculuklarının kısaltılması amacıyla inşa edilen Hicaz Demir Yolunun kutsal topraklardaki son istasyonu olan Medine Tren İstasyonu, kapalı olmasına rağmen hacılar tarafından ziyaret edilmekte.

Tadilat Sürecinde Olmasına Rağmen Ziyaret Ediliyor

Geçtiğimiz yıllarda müze olarak hizmet veren ve şu an tadilat nedeniyle kapalı bulunan istasyon, Osmanlı Devleti ile Suud Hanedanına ait bazı eşyaların sergilendiği bir alan olarak biliniyor. Hacılar, aynı zamanda istasyonun yanı başındaki Amberiye Camisini de ziyaret ediyor. Bu cami, hacılar için dinlenme ve ibadet imkanı sunmak amacıyla Osmanlı mimarisiyle inşa edilmiştir.

Kafileler Halinde Yapılan Ziyaretler

Kafile başkanları, hacılara istasyon ve cami hakkında detaylı bilgiler verdikten sonra, dua edilip hatıra fotoğrafı çekiliyor. Hacılar, ruhani atmosferde bu tarihi yerleri ziyaret etmenin mutluluğunu yaşıyor.

Hacılar Duygularını Paylaştı

Hollanda'dan gelen hacı Sinan Kalemli, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hac görevlerini tamamladıktan sonra Medine'deki bu önemli yapıları görmek için geldiklerini belirtti. Kalemli, “Yüce Rabbime böyle bir kapı açtığı için şükrediyorum. Burada olmak bizler için çok anlamlı. Osmanlı’nın bizim ecdadımız olduğunu gözlerimizle görmek, gelecek nesillere bu mirası aktarmak temel görevimiz.” dedi.

Bir diğer hacı Ayşe Demir ise, geçen yıl arkadaşıyla hac yapmaya karar verdiklerini ve bu yıl Medine'ye geldiklerini ifade etti. Demir, “Osmanlı dönemine ait bir eseri görmek çok gurur verici. Bir Türk olarak, böyle bir mirasa sahip çıkmak beni çok mutlu ediyor.” şeklinde konuştu.

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile...

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu'nun mukaddes topraklardaki son istasyonu Medine Tren İstasyonu, kapalı olsa da hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile...

Osmanlı Sultanı 2. Abdülhamid döneminde hac ve umre yolculuğunun kısaltılması amacıyla Şam ile Medine arasına inşa edilen Hicaz Demir Yolu'nun mukaddes topraklardaki son istasyonu Medine Tren İstasyonu, kapalı olsa da hacılar tarafından ziyaret ediliyor.

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